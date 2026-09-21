Gustavo Maeso Madrid, 21 SEP 2026 - 13:10h.

Los primeros auriculares inalámbricos con licencia oficial de Nintendo Switch 2 apuestan por una conexión de 2,4 GHz de baja latencia y hasta 40 horas de autonomía

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Hace un par de meses os hablábamos de los Turtle Beach Stealth Pro, los auriculares más altos de gama de la marca amerciana que se renovaban completamente. Pero hoy toca hablar de un modelo inalámbrico más básico, más asequible y además licenciados para Switch 2. Los Turtle Beach Stealth 500 Nintendo Switch 2 Edition son los primeros auriculares inalámbricos para videojuegos con licencia oficial para Nintendo Switch 2.

Estamos ante unos auriculares que buscan un equilibrio entre calidad de sonido, comodidad y versatilidad. No pretenden competir con modelos inalámbricos de gama alta, pero sobre el papel cuentan con prácticamente todo lo necesario para jugar: conexión inalámbrica de 2,4 GHz mediante un pequeño transmisor USB-C, Bluetooth, micrófono integrado, unos generosos altavoces de 40 mm y una batería que puede alcanzar las 40 horas.

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Una pareja especialmente bien avenida con Switch 2

La conexión de 2,4 GHz es probablemente el elemento que mejor define la experiencia con Nintendo Switch 2. Basta conectar el pequeño dongle USB-C a la consola (el más pequeño que hemos visto de este tipo, lo cual se agradece mucho para que no estorbe en la parte inferior de la consola) para disfrutar de audio inalámbrico con baja latencia.

Los transductores de 40 mm ofrecen un sonido equilibrado para este rango de precio. Los graves tienen suficiente presencia sin comerse el resto de frecuencias, las voces se reproducen con claridad y la separación de efectos funciona bien.

No encontraremos unos graves especialmente profundos ni el nivel de detalle propio de auriculares considerablemente más caros, pero los Stealth 500 cumplen donde importa. Además incorpora un botón de ecualización que permite saltar a bajos potenciados, bajos y agudos potenciados, especial para voces y un modo personalizado. Y también cuenta con el conocido Superhuman Hearing, pensado para enfatizar sonidos relevantes durante partidas competitivas (pasos, disparos, efectos...)

El micrófono omnidireccional sigue una filosofía igualmente práctica. Podemos bajarlo para utilizarlo y plegarlo hacia el auricular para silenciarlo mediante la función flip-to-mute. La calidad resulta suficiente para comunicarnos durante partidas online: nuestra voz llega de manera inteligible, aunque no estamos ante un micrófono pensado para grabaciones, streaming exigente o creación de contenido.

Comodidad excelente… dependiendo de nuestra cabeza

Con apenas 233 gramos, los Stealth 500 son unos auriculares sorprendentemente ligeros. Turtle Beach utiliza una diadema flotante de tela para repartir el peso y almohadillas circumaurales de cuero sintético con espuma viscoelástica. El resultado es cómodo durante sesiones prolongadas y proporciona además cierto aislamiento pasivo del ruido exterior.

Conviene aclarar que no disponen de cancelación activa de ruido (ANC). El aislamiento procede fundamentalmente de las propias almohadillas, así que reducen las distracciones pero no nos aíslan del entorno como unos auriculares específicamente diseñados para ello.

El principal inconveniente está en el ajuste. La estructura no ofrece el tradicional sistema extensible de otros auriculares, sino que confía en la banda interior (que tiene tres insuficientes puntos de agarre). Dependiendo del tamaño y la forma de nuestra cabeza puede funcionar perfectamente, pero en cabezas grandes (sí, yo tengo una almendra considerable) queda bastante justo y hace que las copas no descansen en la posición ideal. Es probablemente el aspecto que más recomendamos comprobar personalmente antes de decidirnos por ellos.

Visualmente, esta edición tampoco intenta esconder su relación con Nintendo Switch 2. Está disponible en blanco y negro, combinando detalles rojizos con el logotipo de Switch 2. El diseño resulta reconocible sin caer en una estética excesivamente llamativa. Los materiales plásticos recuerdan que estamos ante unos auriculares de precio contenido, aunque la construcción transmite una sensación suficientemente robusta.

Bluetooth, móvil y PC

Aunque Switch 2 sea la protagonista, una de las grandes ventajas de los Stealth 500 es que no estamos comprando unos auriculares destinados exclusivamente a la consola. La conectividad Bluetooth permite utilizarlos con móviles y otros dispositivos compatibles, tanto para jugar como para escuchar música y consumir contenido multimedia.

El botón QuickSwitch facilita el cambio entre conexiones y los auriculares pueden recordar varios dispositivos, evitando tener que repetir continuamente el proceso de emparejamiento. Esto hace especialmente cómodo alternar entre Switch 2 y nuestro teléfono.

También podemos utilizarlos con PC, ampliando bastante su utilidad más allá del ecosistema Nintendo. Por su parte, la aplicación Swarm II permite modificar el ecualizador y experimentar con diferentes configuraciones de sonido. No es obligatorio perderse entre ajustes: el perfil predeterminado ya ofrece un equilibrio bastante convincente.

A todo ello debemos sumar una autonomía anunciada de hasta 40 horas, suficiente para olvidarnos del cargador durante bastantes sesiones. La batería de los auriculares durará bastante más que la de tu 2.

A juego con tu Switch 2

La sensación que nos dejan los Turtle Beach Stealth 500 Nintendo Switch 2 Edition es la de un accesorio que entiende muy bien lo que buscamos cuando jugamos con una consola híbrida: comodidad y pocas complicaciones. Conectar el pequeño transmisor USB-C y olvidarnos de cables es un plus y tanto su ligereza como una autonomía que puede alcanzar las 40 horas ayudan a que terminemos utilizándolos con mucha más frecuencia de la que quizá esperábamos inicialmente. El sonido de los altavoces de 40 mm también nos ha convencido, especialmente en videojuegos, donde ofrecen una reproducción equilibrada y una buena percepción de efectos y direccionalidad sin necesidad de dedicar demasiado tiempo a configurar el ecualizador.

Personalmente, me gusta especialmente que Turtle Beach no haya convertido esta edición oficial en un producto excesivamente dependiente de Switch 2. Poder pasar de la consola al móvil mediante Bluetooth y utilizarlos también con PC hace que tengan bastante más sentido como auriculares para el día a día. Hay concesiones, por supuesto: el micrófono es funcional antes que sobresaliente, los materiales dejan claro que no estamos ante un modelo premium y echo en falta un sistema de ajuste más flexible, sobre todo para cabezas grandes. Aun así, son detalles que no empañan una experiencia general muy satisfactoria. Si tuviera que quedarme con algo, sería precisamente con lo fácil que resulta convivir con ellos: pesan poco, suenan bien, la batería dura muchísimo y nos permiten disfrutar del carácter portátil de Nintendo Switch 2.