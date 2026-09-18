Gustavo Maeso Madrid, 18 SEP 2026 - 15:12h.

La nueva entrega continuará la saga después de Lollipop Chainsaw RePOP y apostará de nuevo por la acción con motosierra, el humor y su particular estética pop

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Juliet Starling vuelve a afilar la motosierra. La saga Lollipop Chainsaw tendrá una nueva entrega con Lollipop Chainsaw 2 Back2Back, un nuevo juego de acción y zombis que llegará a PlayStation 5 en 2027. Tras el renacer del título original con Lollipop Chainsaw RePOP en 2024, sus responsables dan ahora un paso más con un proyecto completamente nuevo que volverá a reunir algunos de los ingredientes y personajes más reconocibles de la franquicia.

Lollipop Chainsaw 2 Back2Back se ha dejado ver durante el Tokyo Game Show 2026, donde está presente dentro del espacio de Sega/Atlus. NADA HOLDINGS ha preparado para la feria japonesa una demo jugable, apariciones de cosplayers y diferentes actividades sobre el escenario con integrantes destacados del proyecto. Será, por tanto, la primera gran oportunidad para descubrir qué ha cambiado en esta nueva aventura de Juliet y hasta dónde quiere llevar el estudio la peculiar combinación de zombis, colorido y motosierras que caracteriza a la serie.

Juliet regresa con una motosierra mejorada

Si había alguna duda sobre quién estaría en el centro de esta nueva carnicería zombi, sus responsables ya la han despejado. Juliet regresará como uno de los personajes conocidos de Lollipop Chainsaw 2 Back2Back, luciendo un nuevo atuendo y empuñando una motosierra mejorada con la que enfrentarse a las hordas de muertos vivientes.

También vuelve Nick, aunque las cosas parecen haberse complicado de nuevo para el novio de Juliet. Las primeras informaciones del juego lo muestran otra vez convertido en una cabeza cortada. Por ahora, sus responsables prefieren mantener el misterio sobre qué ha sucedido y cuál será su papel en la historia.

El regreso de estos personajes permite a Back2Back mantener un vínculo directo con la identidad de la saga. El planteamiento continuará girando alrededor del contraste que convirtió a Lollipop Chainsaw en una propuesta fácilmente reconocible: una protagonista de aspecto alegre y estética pop enfrentándose a enormes cantidades de zombis mediante combates deliberadamente exagerados.

Acción zombi, estética pop y hordas de enemigos

La motosierra seguirá siendo una de las grandes protagonistas de la jugabilidad. NADA HOLDINGS define el nuevo título como un llamativo juego de acción en el que tendremos que aniquilar hordas de zombis una tras otra, recuperando así uno de los pilares jugables de la franquicia.

La intención pasa por conservar esa mezcla entre una presentación colorida y desenfadada y la contundencia de los enfrentamientos. Juliet deberá abrirse paso entre grupos numerosos de enemigos utilizando su motosierra, y precisamente la sensación de acabar de forma espectacular con grandes cantidades de zombis se presenta como uno de los principales atractivos de Lollipop Chainsaw 2 Back2Back.

La saga ha superado los 1,5 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Un desarrollo con veteranos de Lollipop Chainsaw

Otro de los puntos interesantes de Lollipop Chainsaw 2 Back2Back está detrás de las cámaras. El proyecto nace de la colaboración entre NADA HOLDINGS CORP., compañía global de propiedad intelectual con sede en Taiwán, y Dragami Games Co., Ltd., responsable de Lollipop Chainsaw RePOP.

El desarrollo está en manos de JP UNIVERSE Inc., empresa de plataformas de juegos de rol fundada en 2022 por Hajime Tabata, nombre especialmente conocido entre los aficionados a los RPG japoneses por su trabajo en Final Fantasy XV.

El equipo tampoco parte completamente de cero en lo creativo. En el proyecto participan profesionales vinculados al Lollipop Chainsaw original, entre ellos Masahiro Yuki, responsable del guion de aquella primera entrega, y Nekoshogun, que participó en ámbitos como el diseño de personajes y el apartado artístico. Su implicación puede ayudar a mantener elementos reconocibles de la personalidad visual y narrativa de la franquicia mientras el nuevo equipo desarrolla esta continuación.

Por ahora, PlayStation 5 es la plataforma anunciada para Lollipop Chainsaw 2 Back2Back. No se han detallado versiones para otros sistemas dentro de la información presentada, así que tendremos que esperar a futuros anuncios para saber si el juego ampliará su disponibilidad.