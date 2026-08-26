TheManLand conquista Barcelona y se proclama campeón del mayor Regional Qualifier de Riftbound

Gustavo Maeso Madrid, 26 AGO 2026 - 10:16h.

Mateo Ferreira Vázquez se impuso por 2-0 a Koko López en la gran final y llevó al team Micelion hasta lo más alto del torneo

El primer set de Riftbound, el juego de cartas de League of Legends, ya está disponible

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Barcelona se convirtió durante tres días en el epicentro internacional de Riftbound, el juego de cartas coleccionables ambientado en el universo de League of Legends. El pabellón 1 de Fira de Barcelona acogió el mayor Regional Qualifier celebrado hasta la fecha, una cita que reunió a 2.224 jugadores de todo el mundo y alcanzó las 3.800 entradas vendidas, entre competidores, aficionados, creadores de contenido y cosplayers. Y el torneo terminó con victoria española: Mateo Ferreira Vázquez, ‘TheManLand’, jugador del team Micelion, se proclamó campeón.

El triunfo tuvo además un marcado protagonismo nacional. Koko López terminó segundo y Pedro ‘Squirtle’ Bañeres consiguió la tercera posición, completando un podio con tres jugadores españoles. Para TheManLand, madrileño y representante de Micelion, la victoria llegó después de abrirse paso por unas eliminatorias de enorme nivel y culminó con un contundente 2-0 en la final. Su apuesta por Ornn terminó convirtiéndose en una de las grandes historias competitivas del fin de semana.

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TheManLand y Ornn, una combinación campeona

Mateo Ferreira llegó a los playoffs como sexto clasificado después de superar la fase suiza. Lo hizo con un deck de Ornn, Fire Below the Mountain, una elección que acabaría demostrando todo su potencial conforme avanzaba el torneo.

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En cuartos de final esperaba uno de los nombres más destacados de la competición: Kyle Belaiche, ‘Prismaticism’, de DSG, que había terminado tercero la fase previa jugando Rengar. TheManLand resolvió rápidamente el enfrentamiento y consiguió su billete para semifinales.

Allí tuvo que medirse a Sarah Beaulieu, ‘Gonkra’, de HXN, que previamente había eliminado al italiano Francesco ‘Mosik’ Moschini. Ferreira volvió a imponerse y alcanzó una final en la que le esperaba Koko López.

El último duelo dejó pocas dudas. TheManLand ganó por 2-0, un resultado que desató la celebración de la afición presente en Fira de Barcelona y convirtió al jugador de Micelion en campeón del Regional Qualifier.

“Ornn ha funcionado genial este fin de semana y es un mazo súper divertido que animo a todos los jugadores a probar”, explicó Ferreira tras su victoria. El campeón quiso compartir además el éxito con quienes le acompañaron durante el torneo, agradeciendo especialmente el respaldo de los aficionados y de su familia.

El resultado le permitió sumar otro reconocimiento: Mateo Ferreira se llevó también el premio Best of Ornn, que distingue al mejor jugador del torneo con esta leyenda.

Koko López rozó el título después de liderar el Top 8

El camino hasta la final también dejó una actuación sobresaliente de Koko López, de CTCG. El jugador accedió a las eliminatorias como número uno tras completar la fase previa con 11 victorias y solo dos derrotas, utilizando un deck de Kennen.

Koko ya había llamado la atención en el Regional Qualifier de Atlanta, donde fue Best of Draven, y en Barcelona volvió a demostrar su capacidad competitiva. En cuartos eliminó al italiano Marco Belacca, ‘Hisoka’, y en semifinales se encontró con Pedro Bañeres.

La victoria frente a Squirtle le permitió disputar el título contra TheManLand. Aunque Ferreira acabó imponiéndose, Koko cerró el torneo como subcampeón y Best of Kennen, confirmándose como uno de los jugadores a seguir dentro de la escena competitiva de Riftbound.

Squirtle remonta desde el puesto 95 hasta el podio

Si hubo otra remontada que mantuvo la emoción durante todo el fin de semana fue la protagonizada por Pedro ‘Squirtle’ Bañeres. El jugador madrileño de Micelion llegaba a Barcelona después de haberse proclamado campeón invicto en los Regional Qualifier de Lille y Utrecht, por lo que afrontaba la cita con la posibilidad de conseguir un extraordinario tercer título consecutivo.

El comienzo, sin embargo, estuvo lejos de ser sencillo. Una derrota y un empate durante la primera jornada hicieron que iniciara el domingo desde el puesto 95 de la clasificación general.

A partir de ahí comenzó su remontada. Encadenó victorias hasta alcanzar el Top 8 como quinto clasificado y, ya en cuartos, derrotó a Hugo Sahnoune, ‘Shaßßat Shalom’, para acceder a las semifinales. Allí terminó cayendo ante Koko López en un duelo muy disputado.

Bañeres concluyó finalmente tercero y Best of Azir, cerrando otro gran resultado internacional y permitiendo a Micelion colocar a dos jugadores entre los principales protagonistas del torneo.

“A pesar de los nervios conseguimos muy buenos resultados, y la derrota sabe menos agridulce cuando luego te gana un compañero y amigo”, señaló Squirtle. El jugador también defendió la vigencia competitiva de Azir y reconoció que analizar las derrotas forma parte del proceso para continuar mejorando.

Un Top 8 internacional en Barcelona

La dimensión del Regional Qualifier quedó reflejada también en la procedencia y el nivel de sus ocho finalistas. Junto a Koko López, TheManLand y Squirtle entraron en las eliminatorias Francesco ‘Mosik’ Moschini, con Kennen; Kyle ‘Prismaticism’ Belaiche, con Rengar; Hugo ‘Shaßßat Shalom’ Sahnoune, con Master Yi; Sarah ‘Gonkra’ Beaulieu, con Kennen, y Marco ‘Hisoka’ Belacca, también con Master Yi.

Los cuartos dejaron fuera a Mosik frente a Gonkra y a Hisoka frente a Koko. TheManLand superó a Prismaticism, mientras que Squirtle hizo lo propio con Shaßßat Shalom. Las semifinales terminarían dibujando una final completamente española después de las victorias de Ferreira sobre Gonkra y de Koko López frente a Bañeres.

Más allá de los resultados absolutos, el Regional Qualifier reconoció asimismo a los mejores competidores de cada leyenda. Entre ellos encontramos a jugadores como Vincent Nguyen con Akali, Tobias Raunig con Ambessa, Shawn Dhaliwal con Diana, Georgi Danev con Draven, Rafał Sodkiewicz con Ezreal, Rafaelo Sarmiento con Fiora, Kylin Feng con Irelia, Shahab Keymaram con Ivern, Iván Martínez con Jax, Marc Polo con Jayce y Alex Harrison con Jhin.

La lista continuó con Jun-Hee Blok como Best of Kha'Zix, Sam Sheikh con LeBlanc, Anthony Delobelle con Lillia, Adrian Mesaros con Lucian, Vasso Loizou con Master Yi, Mateusz Jasinski con Mel, Lorenzo Di Cola con Nasus, Gianmarco Angeletti con Poppy, Tomasz Piekosz con Pyke, Kevin Wang con Rek'Sai y Jason Jackson con Renata Glasc.

Peter Buddensiek destacó con Renekton, Kyle Belaiche con Rengar, Eleazar Yanes con Rumble, Bennis Samy con Shen, Ali Aintrazi con Sivir, Manuel Obersteiner con Vex, Martin Kistner con Vi, Matthias Hupp con Zed y, por supuesto, Ferreira, Bañeres y Koko López encabezaron respectivamente las categorías de Ornn, Azir y Kennen.

3.800 asistentes muestran el crecimiento de Riftbound

Pero lo ocurrido en Barcelona fue bastante más que una competición de cartas. Durante los tres días, 3.800 asistentes procedentes de distintos países pasaron por el encuentro entre jugadores, aficionados, cosplayers y creadores de contenido.

Era además la primera vez que una cita de estas características de Riftbound se celebraba en España. La respuesta de la comunidad sirve para medir la velocidad con la que está creciendo el TCG ligado al universo de League of Legends.

“Riftbound todavía no tiene ni un año de vida, y lo más especial de ver un evento así en Barcelona no es solo la cantidad de jugadores, sino la pasión con la que están viviendo el juego”, afirmó Alberto Delgado, Brand Manager de Riftbound para EMEA. Para Delgado, el crecimiento de la comunidad y la posibilidad de llevar un Regional Qualifier a España representan un motivo especial de celebración.

Las cifras ayudan a entender esa evolución: más de dos millares de jugadores compitiendo en un mismo torneo y miles de asistentes compartiendo espacio alrededor de un juego que todavía está construyendo su circuito competitivo internacional.

De Barcelona a Stuttgart: el Mundial de Riftbound, en el horizonte

La victoria de TheManLand supone un título importante, pero el Regional Qualifier de Barcelona también tenía consecuencias para el siguiente escalón competitivo. Los 64 primeros clasificados obtuvieron acceso a uno de los Campeonatos Regionales, con posibilidad de escoger la región en la que competir.

En Europa, el Regional Championship se disputará del 6 al 8 de noviembre en Stuttgart, Alemania. La competición norteamericana, por su parte, tendrá lugar en Las Vegas del 11 al 13 de diciembre.

Y ahí estará uno de los grandes objetivos de los jugadores que continúan avanzando por el circuito. Los ocho mejores de cada Regional Championship de Europa y Norteamérica conseguirán una invitación para el primer Campeonato Mundial de Riftbound, cuya fecha y sede todavía no han sido anunciadas.

Barcelona deja así una fotografía especialmente prometedora para la escena española. TheManLand levanta el trofeo, Koko López termina como subcampeón y Squirtle vuelve a subir al podio después de dos títulos consecutivos. Tres españoles entre los tres primeros puestos y dos integrantes de Micelion en semifinales son resultados que colocan a los jugadores nacionales en una posición destacada de cara a las próximas grandes citas.

Después de un fin de semana con 2.224 competidores, 3.800 asistentes y jugadores llegados de numerosos países, Riftbound sale de Barcelona con un campeón español y con una comunidad que ha demostrado que quiere seguir jugando. El siguiente gran reto europeo espera en Stuttgart y, un poco más allá, aparece ya el objetivo que todos quieren alcanzar: el primer Mundial de Riftbound.