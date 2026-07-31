Gustavo Maeso Madrid, 31 JUL 2026 - 12:56h.

La Fira de Barcelona reunirá del 21 al 23 de agosto a los mejores jugadores europeos del juego de cartas de Riot Games

El primer set de Riftbound, el juego de cartas de League of Legends, ya está disponible

Compartir







Barcelona vuelve a ser la capital de un gran evento de Riot Games, esta vez con la celebración del Riftbound Regional Qualifier, la última gran cita clasificatoria europea del año del TCG basado en el universo de Legue of Legends. Del 21 al 23 de agosto, la Fira de Barcelona reunirá a algunos de los mejores jugadores del continente en una competición que promete ofrecer un altísimo nivel y que, además, se convertirá en una auténtica fiesta para toda la comunidad de aficionados al universo de Runeterra.

Aunque el torneo será el principal atractivo del fin de semana, Riot Games ha querido ir un paso más allá y transformar el Regional Qualifier en una experiencia abierta a jugadores veteranos, coleccionistas y curiosos que deseen descubrir por primera vez Riftbound. El resultado será un programa repleto de demostraciones, actividades participativas, encuentros con reconocidos creadores de contenido, cosplay y merchandising exclusivo, consolidando a Barcelona como uno de los escenarios más importantes del calendario competitivo del juego en Europa.

PUEDE INTERESARTE VCT EMEA 2026 inicia su Etapa 2 con Barcelona en el horizonte y la incorporación de los equipos Challengers

Mucho más que un torneo competitivo

El Regional Qualifier de Barcelona representa la última oportunidad para que los mejores jugadores europeos continúen avanzando dentro del circuito competitivo oficial de Riftbound. Sin embargo, Riot Games ha diseñado el evento para que el espectáculo vaya mucho más allá de las mesas de competición.

Durante los tres días del encuentro, los asistentes podrán acercarse al universo de Runeterra mediante diferentes experiencias pensadas para todos los públicos. Tanto quienes ya dominan las mecánicas del juego como quienes nunca han abierto un mazo encontrarán actividades adaptadas a su nivel.

PUEDE INTERESARTE La LEC calienta motores: el split de verano arranca el 24 de julio con el Mundial en el horizonte

El recinto contará con mesas de demostración, sesiones de iniciación y tutoriales impartidos por miembros del propio equipo de Riot Games, que enseñarán las reglas básicas y las estrategias fundamentales del juego a los nuevos jugadores. La iniciativa busca facilitar la entrada de nuevos aficionados a un título que continúa creciendo a gran velocidad dentro del panorama internacional de los juegos de cartas coleccionables.

Cosplay, creadores de contenido y exposiciones

Uno de los principales atractivos del evento será la presencia de algunas de las figuras más conocidas de la comunidad de Riftbound y del universo de League of Legends. Desde el viernes, los visitantes podrán conocer a los cosplayers BMZ y Darka, además de asistir a encuentros con populares creadores de contenido como CooLife Game, Necrit, Momokun y YamatoCannon, quienes participarán en diferentes actividades durante el fin de semana y compartirán su pasión por el juego con los asistentes.

La presencia de estas personalidades refleja la importancia que Riot Games concede al papel de la comunidad en el crecimiento de Riftbound, un aspecto que también se verá reforzado mediante retransmisiones especiales y contenido generado en directo desde el recinto.

El coleccionismo también tendrá un espacio destacado durante el Regional Qualifier. Los asistentes podrán visitar una exposición dedicada a algunas de las cartas más raras y codiciadas de Riftbound, ofreciendo una oportunidad única para contemplar piezas especialmente valoradas por la comunidad de jugadores.

Entradas agotadas, pero con retransmisión para toda la comunidad

La expectación generada por la cita ha sido enorme desde el primer momento. Las entradas para asistir presencialmente se agotaron apenas unos minutos después de ponerse a la venta, confirmando el enorme interés que despierta Riftbound entre la comunidad europea. Esta elevada demanda coincide con la fuerte acogida que están registrando otros grandes eventos del circuito competitivo del juego.

Quienes no hayan conseguido acceder al recinto podrán seguir toda la competición a través del canal oficial de Riftbound y mediante diversos co-streams realizados por creadores de contenido invitados. Además de las partidas, las retransmisiones mostrarán parte de las actividades organizadas durante el fin de semana, permitiendo que la celebración llegue también a miles de espectadores desde sus hogares.

Con motivo del anuncio del evento, Michael Sherman, Director de Esports Product Management de Riot Games, destacó el crecimiento que está experimentando la comunidad del juego y el compromiso del estudio con el desarrollo de su escena competitiva.

"La comunidad de Riftbound sigue superando nuestras expectativas más ambiciosas, y no se nos ocurre un lugar mejor que Barcelona para celebrar esa comunidad con un Regional Qualifier. Hace poco presentamos nuestra visión para el ecosistema competitivo de 2027, un reflejo de nuestro compromiso y de la ilusión con la que afrontamos el futuro de Riftbound."

Sus declaraciones llegan pocas semanas después de que Riot Games presentara las líneas maestras de la evolución de su ecosistema competitivo, que contempla nuevas vías de clasificación y una expansión progresiva de la escena organizada a partir de 2027.