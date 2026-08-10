Gustavo Maeso 10 AGO 2026 - 15:30h.

El ganador del premio a Mejor Juego en Game Access 2026 confirma su llegada a PlayStation 5 y también prepara versión para PC a través de Steam.

Quiero un simulador de limpieza de kaijus caídos: ¡pues toma dos tazas!

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Hay protagonistas de videojuegos que empuñan espadas legendarias. Hubert prefiere ladrar a las ovejas. Y, visto lo visto, tampoco parece una misión especialmente sencilla. El peculiar perro pastor de Brocap Studio se prepara para ampliar sus dominios con su llegada a PlayStation 5, después de conquistar el premio a Mejor Juego en Game Access 2026.

Nos encontramos ante una aventura en tercera persona que quiere hacer algo bastante particular: enseñarnos el mundo desde la perspectiva de un perro pastor. Movimiento, olores, instinto y curiosidad determinan la manera en la que Hubert interpreta cuanto sucede a su alrededor. El resultado combina pastoreo, exploración, narrativa y una buena dosis de humor perruno, aunque bajo esa apariencia entrañable también se esconde un viaje hacia territorios desconocidos donde las cosas empiezan a ponerse bastante más inquietantes. Y sí, hay ovejas. Muchas ovejas.

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Hubert confirma su llegada a PlayStation 5

La principal novedad anunciada por Brocap Studio es el desembarco de Hubert en PS5. El estudio ha acompañado la noticia con un tráiler específico para la consola de Sony, abriendo así una nueva etapa para un proyecto que ya había conseguido llamar la atención antes de su lanzamiento.

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El juego también está previsto para PC a través de Steam, plataforma en la que los jugadores pueden probar actualmente una demo gratuita. De esta manera, quienes quieran comprobar hasta qué punto tienen madera de perro pastor pueden acercarse a su propuesta antes de la versión definitiva. Y el concepto merece, como mínimo, nuestra curiosidad.

Hubert es descrito como un perro peludo, confiado —probablemente más de la cuenta— y especialmente propenso a meterse en problemas. En lugar de contemplar la aventura desde la perspectiva habitual de un personaje humano, viviremos el viaje a través de sus ojos y de sus instintos.

Esto significa que no estamos simplemente ante un protagonista con cuatro patas colocado en un videojuego convencional. La intención es que ser un perro forme parte de la propia experiencia, desde la relación con el entorno hasta la manera de comprender aquello que sucede.

Un trabajo sencillo: controlar decenas de ovejas

Al lado de Hubert encontramos a Lily, una niña ingeniosa que acaba de convencer al granjero más gruñón del valle para que les dé trabajo a ambos. Su nueva ocupación parece bastante clara: llevar un rebaño de ovejas por los pastos y mantenerlo bajo control. Sobre el papel suena razonable.

El problema es que las ovejas tienen, según la propia descripción del juego, una capacidad de atención comparable a la de un pez de colores. El segundo problema es que el granjero no destaca precisamente por su paciencia.

Aquí aparece uno de los ingredientes con mayor potencial de Hubert: el pastoreo como mecánica jugable. Tendremos que conducir a decenas de animales mientras afrontamos sus comportamientos imprevisibles y tratamos de cumplir nuestro trabajo sin convertir cada jornada en un pequeño desastre rural.

En cierto modo, Hubert se convierte así en el comandante de un ejército lanudo que probablemente no reconoce su autoridad. La vida en la granja servirá además para desarrollar amistades y construir la relación entre Hubert y Lily. Brocap Studio quiere que ese vínculo crezca mediante las rutinas compartidas, pequeños acontecimientos cotidianos y una confianza que se va consolidando progresivamente.

Mucho más que un simulador de perseguir ovejas

Sería fácil quedarse con la parte más simpática de la propuesta: perro adorable, ovejas desobedientes y granjero malhumorado. Sin embargo, Hubert también quiere llevarnos bastante más lejos de la granja.

Más allá de las vallas comienza una región septentrional sin explorar. El paisaje se vuelve silencioso, extraño y aparentemente menos acogedor. Hubert percibe que existe algo allí fuera y, según anticipan sus responsables, no se trata únicamente de una amenaza. También es una especie de llamada. Nuestro protagonista parece comprenderla de una forma que ni siquiera él puede explicar completamente.

Este elemento introduce una capa de misterio muy interesante en una aventura que comienza con una premisa aparentemente ligera. A medida que avancemos tendremos que atravesar naturaleza salvaje, soportar condiciones meteorológicas adversas, superar terrenos peligrosos y enfrentarnos a amenazas ocultas mientras intentamos mantener unido al rebaño.

La dirección artística también busca reforzar esa dualidad. Los escenarios presentan un aspecto pictórico y cálido, con una naturaleza aparentemente acogedora, pero tras esa tranquilidad pueden aparecer momentos de inquietud y misterio.

En otras palabras: podemos comenzar la jornada preocupándonos porque Margarita se ha vuelto a separar del rebaño y terminar preguntándonos qué demonios está haciendo ese ruido en mitad del bosque.

Una aventura vista realmente desde los ojos de un perro

Uno de los aspectos que más nos llama la atención es la decisión de construir el viaje alrededor de la percepción de Hubert. El perro entiende su entorno mediante el movimiento, los olores, el instinto y la curiosidad, elementos que sirven para definir su relación con este mundo.

Al mismo tiempo, la aventura irá mostrando cómo Hubert descubre cuál es su lugar en él. El entorno rural que inicialmente parece tranquilo irá revelando una naturaleza menos predecible de lo esperado, mientras la relación con Lily también se pone a prueba.

Esa combinación permite a Brocap Studio plantear una historia sobre amistad, valentía y confianza sin renunciar a la personalidad desenfadada que desprende el proyecto.

Porque Hubert puede ser un perro de trabajo extremadamente leal, pero eso no significa que vaya a comportarse siempre como el empleado del mes.

De Mejor Juego en Game Access 2026 a PS5

El anuncio para PlayStation 5 llega acompañado además por un reconocimiento importante para el proyecto. Hubert fue elegido Mejor Juego en Game Access 2026, un premio que coloca al título de Brocap Studio bajo un foco considerablemente mayor de cara a sus próximos pasos.

Ahora, con su versión para PS5 confirmada y su presencia en Steam, el estudio tiene por delante el desafío de convertir una idea muy llamativa en una aventura capaz de sostenerse más allá de su irresistible protagonista.

De momento, los ingredientes están ahí: un perro pastor convencido de que controla la situación, una niña que se convierte en su compañera inseparable, un granjero con escasa tolerancia al desastre, decenas de ovejas dispuestas a demostrar que las órdenes son opcionales y una naturaleza que esconde algo mucho más extraño de lo que aparenta.

Hubert quiere contarnos una historia de amistad y valentía mientras ladramos a ovejas y exploramos territorios desconocidos. Suena peculiar. Suena caótico. Y precisamente por eso vamos a seguirle la pista.