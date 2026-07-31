Stupid Never Dies confirma su lanzamiento para el 21 de octubre con SEGA como editora global

Gustavo Maeso Madrid, 31 JUL 2026 - 13:23h.

El original RPG de acción de GPTRACK50 llegará a PS5 y PC con una edición especial, nuevo tráiler y una banda sonora pop-punk que llegará antes del estreno

Stupid Never Dies: así es el nuevo juego de los creadores de Devil May Cry con zombies y pop punk

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El esperado Stupid Never Dies, uno de los RPG de acción más peculiares que veremos este año, ya tiene fecha de lanzamiento definitiva. GPTRACK50, el estudio fundado por veteranos desarrolladores japoneses especializados en juegos de acción, ha anunciado que su nueva propuesta estará disponible el próximo 21 de octubre de 2026 para PlayStation 5 y PC. La noticia llega acompañada de una importante sorpresa: SEGA será la encargada de la publicación y distribución mundial del título.

El anuncio viene acompañado de abundante material inédito que permite conocer mejor el universo del juego. Además de un nuevo tráiler centrado en uno de sus personajes más extravagantes, GPTRACK50 también ha desvelado la primera expansión descargable, los detalles de sus distintas ediciones y un adelanto de la potente banda sonora de inspiración pop-punk que acompañará la aventura. Todo ello confirma que Stupid Never Dies quiere diferenciarse no solo por su jugabilidad, sino también por una identidad visual y musical muy marcada.

SEGA se une al proyecto como socio editorial

Uno de los anuncios más relevantes es el acuerdo alcanzado entre GPTRACK50 y SEGA para la publicación internacional del juego. La compañía japonesa aportará su experiencia en distribución global para llevar el título a jugadores de todo el mundo.

El presidente de GPTRACK50, Hiroyuki Kobayashi, ha celebrado esta colaboración destacando que el apoyo de SEGA ha resultado fundamental durante el desarrollo del proyecto. Según explica, Stupid Never Dies es un RPG de acción ambicioso que introduce numerosos sistemas jugables originales, por lo que contar con un editor con la experiencia de SEGA ha permitido reforzar el trabajo del estudio y preparar un lanzamiento internacional con mayores garantías.

El máximo responsable del estudio también expresó su deseo de que los jugadores descubran el particular mundo de Davy cuando el título llegue oficialmente el próximo 21 de octubre.

Un nuevo tráiler presenta a Phoenix Zaza Hotfeathers

GPTRACK50 ha publicado un nuevo vídeo centrado en Phoenix Zaza Hotfeathers, uno de los personajes más llamativos de la aventura.

Se trata de una misteriosa entidad que el protagonista, Davy, encontrará durante su descenso por las profundidades del escenario principal. El estudio mantiene el misterio sobre su papel dentro de la historia y evita confirmar si será un aliado o un enemigo, dejando que los propios jugadores extraigan sus conclusiones tras ver el nuevo avance.

Dos ediciones para los jugadores

GPTRACK50 también ha confirmado los precios de lanzamiento. La edición estándar tendrá un precio de 49,99 dólares, mientras que quienes quieran acceder a contenido adicional desde el primer día podrán adquirir la Glorious Idiot Edition, disponible por 59,99 dólares.

Esta versión incluirá el juego completo junto con el primer contenido descargable, denominado TickTock Teddies: Nonsense Overload Pack, pensado para ofrecer una experiencia todavía más extravagante.

El primer DLC apuesta por el humor y la personalización

Lejos de ofrecer únicamente objetos cosméticos convencionales, el primer DLC incorpora cinco originales TickTock Teddies, cada uno con efectos visuales únicos y nuevas mezclas musicales que modifican distintos momentos de la aventura.

Entre los contenidos disponibles se encuentran:

Big Head , que convierte a Davy en una versión cabezona mientras introduce una nueva versión de la música de combate.

, que convierte a Davy en una versión cabezona mientras introduce una nueva versión de la música de combate. Chirp Chirp , que añade un peculiar sonido de pasos cuando el protagonista utiliza su forma zombi, acompañado por una nueva remezcla para la base principal.

, que añade un peculiar sonido de pasos cuando el protagonista utiliza su forma zombi, acompañado por una nueva remezcla para la base principal. Festival , que modifica los efectos de impacto durante el modo Davy Burst e incorpora otra versión de la música de acción.

, que modifica los efectos de impacto durante el modo Davy Burst e incorpora otra versión de la música de acción. Romantic , que sustituye algunos efectos especiales del Davy Burst e introduce el tema principal del juego durante esta habilidad.

, que sustituye algunos efectos especiales del Davy Burst e introduce el tema principal del juego durante esta habilidad. Splash, que transforma los efectos visuales al subir de nivel y añade una nueva remezcla de la canción "Hurry Up".

Una banda sonora con espíritu pop-punk

Otro de los anuncios destacados gira en torno a la música, fundamental en el juego. Antes incluso del lanzamiento del juego, los jugadores podrán escuchar dos de sus temas principales a partir del 4 de agosto, cuando estarán disponibles en plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, Amazon Music y otros servicios musicales.

Las canciones elegidas para inaugurar la banda sonora son:

Stupid Never Dies , tema principal interpretado por Davy y Julia, con un estilo pop-punk de gran energía que resume el espíritu desenfadado del juego.

, tema principal interpretado por Davy y Julia, con un estilo pop-punk de gran energía que resume el espíritu desenfadado del juego. Restless, Reckless, Never Die, Fearless, interpretada por Davy, una composición de carácter más emocional dedicada a Julia y al deseo del protagonista de devolverla a la vida.

GPTRACK50 también ha mostrado las ilustraciones exclusivas para las portadas de ambos sencillos, manteniendo la estética punk y nostálgica que caracteriza al proyecto.