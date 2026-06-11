Stupid Never Dies llegará en otoño de 2026 cargado de monstruos y humor absurdo

Gustavo Maeso 11 JUN 2026 - 13:56h.

GPTRACK50 presenta un nuevo tráiler donde muestra sus 11 estilos de combate y un sistema roguelike lleno de personalidad

Stupid Never Dies: así es el nuevo juego de los creadores de Devil May Cry con zombies y pop punk

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Una de las propuestas más atrevidas y llamativas de los últimos meses acaba de confirmar su ventana de lanzamiento. El estudio japonés GPTRACK50 ha anunciado que Stupid Never Dies, su nuevo RPG de acción en 3D, llegará oficialmente en otoño de 2026 para PC y PlayStation 5. La noticia ha venido acompañada de un nuevo tráiler repleto de acción, monstruos extravagantes y un peculiar sentido del humor que deja claro que estamos ante uno de esos títulos difíciles de olvidar.

La propuesta destaca desde el primer momento por su identidad visual y por una premisa que mezcla fantasía oscura, mecánicas roguelike y combate de alta velocidad. En lugar de encarnar al clásico héroe destinado a salvar el mundo, aquí nos ponemos en la piel de Davy, un zombi cobarde considerado el ser más débil de toda la sociedad monstruosa. Su motivación, sin embargo, resulta tan sencilla como entrañable: revivir a Julia, una misteriosa mujer congelada de la que se enamora a primera vista para poder invitarla finalmente a una cita.

Un sistema de combate basado en devorar enemigos

Uno de los aspectos más interesantes de Stupid Never Dies es su sistema “Style Eat”, una mecánica que permite a Davy devorar monstruos para apropiarse de sus habilidades y estilos de combate. Gracias a ello, el protagonista puede utilizar un total de 11 formas distintas durante la aventura.

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El nuevo material promocional muestra todas las variantes disponibles: Zombie, Werewolf, Harpy, Golem, Vampire, Will-o’-the-Wisp, Cyclops, Snow Fairy, Merfolk, Lich y Demon. Cada estilo parece modificar por completo la forma de jugar, apostando por ataques, movilidad y habilidades únicas que transforman el ritmo del combate constantemente.

Esta filosofía encaja perfectamente con la estructura roguelike del juego. Durante cada incursión en la mazmorra sobrenatural donde se desarrolla la aventura, podremos derrotar enemigos, subir de nivel y conseguir objetos extraños que alteran nuestras capacidades. Todo ello se combina con el sistema “Body Hack”, que permite modificar el cuerpo de Davy mediante mejoras absurdas y tecnología experimental.

La sensación general que transmite el tráiler recuerda a una mezcla entre los hack and slash japoneses más frenéticos y la creatividad imprevisible de títulos independientes modernos que priorizan la personalidad por encima del realismo.

Un mundo de monstruos tan ridículo como fascinante

Más allá de la acción, GPTRACK50 parece haber dedicado un enorme esfuerzo a construir un universo propio lleno de personajes extravagantes. El juego no se limita a presentar enemigos extraños; prácticamente cada personaje desprende una identidad exagerada y caricaturesca.

Entre los acompañantes de Davy encontramos a Dr. Frank, un científico que se autoproclama “la inteligencia suprema de la humanidad” y que permite consultar estadísticas, estilos desbloqueados y recompensas.

También aparece Bessie, una zombi motera con una personalidad explosiva que transporta a Davy por la superficie y gestiona las habilidades relacionadas con los zombis mediante su restaurante “Bessie Burger”.

Otro de los personajes más curiosos es Goyle, una criatura pétrea incapaz de moverse por sí misma pero dotada de clarividencia y clariaudiencia, funciones que utiliza para analizar las expediciones del jugador y ofrecer información detallada sobre materiales y progreso.

A ello se suma Acelino, un hombre chihuahua —“no un hombre lobo”, recalca la nota de prensa oficial— que actúa como responsable del sistema de modificaciones corporales OT Gear.

Todo apunta a que el tono narrativo apostará por un equilibrio constante entre el humor absurdo y ciertos momentos emocionales vinculados a la relación entre Davy y Julia.

Jefes gigantescos y tecnología monstruosa

El nuevo tráiler también introduce algunos de los jefes que encontraremos en las profundidades de la mazmorra gobernada por KOM, el “King Of Monsters”.

Entre ellos destaca Afleet, una criatura infernal que utiliza fuego demoníaco y tecnología Overtech avanzada capaz de manipular la gravedad. Según la descripción oficial, incluso usa ese sistema como máquina de ejercicio, dejando claro el tono excéntrico que domina el juego.

También aparece Wyvern, una bestia voladora utilizada como fuerza de reconocimiento por el ejército de KOM, aunque sus despistes la llevan frecuentemente a atacar antes de tiempo.

Visualmente, estos enfrentamientos parecen apostar por grandes efectos, ataques espectaculares y arenas llenas de caos, reforzando esa sensación de acción continua que el estudio define como “Funky Zombie Action”.

Un estudio nuevo con veteranos detrás

Aunque GPTRACK50 es un estudio de reciente creación, sus integrantes cuentan con experiencia previa en el desarrollo de videojuegos de acción. La compañía asegura que su objetivo pasa por crear nuevas propiedades intelectuales originales para jugadores de todo el mundo.

Eso se nota especialmente en el enfoque de Stupid Never Dies, un proyecto que intenta diferenciarse dentro de un mercado saturado de RPG de acción mediante una dirección artística muy marcada y sistemas mecánicos poco convencionales.

El título llegará con textos en numerosos idiomas, incluyendo español de España y español latinoamericano, además de inglés, japonés, francés, alemán, italiano, coreano, ruso, polaco, portugués brasileño y chino tradicional y simplificado.