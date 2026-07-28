Redaccion Videojuegos 28 JUL 2026 - 12:18h.

El rumoreado extraction shooter de Far Cry habría sido cancelado después de varios años de desarrollo, pero parte de su tecnología servirá para levantar una nueva experiencia

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El futuro de Far Cry vuelve a moverse, aunque por ahora lo haga lejos de los anuncios oficiales de Ubisoft. Un nuevo informe publicado en exclusiva por el medio Insider Gaming, asegura que la compañía francesa ha cancelado 'Maverick', el proyecto multijugador de extracción ambientado en el universo de la saga, y ha dado luz verde a otro juego de mundo abierto conocido internamente como 'Kodiak'.

Maverick llevaba años apareciendo en diferentes filtraciones. El proyecto habría comenzado como una vertiente multijugador de Far Cry 7 antes de convertirse en un videojuego independiente. Su propuesta trasladaba la fórmula de los extraction shooters a un entorno hostil de Alaska, donde los jugadores tendrían que buscar recursos, sobrevivir al clima y enfrentarse tanto a rivales humanos como a otras amenazas.

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El desarrollo habría atravesado numerosos problemas, cambios de dirección y retrasos. Finalmente, Ubisoft habría decidido cancelarlo, alejándose —al menos temporalmente— de un género en el que cada vez resulta más difícil encontrar espacio. La enorme competencia y la dependencia de una comunidad constante han convertido a los juegos de extracción en una apuesta mucho menos segura de lo que parecía hace unos años.

Sin embargo, el trabajo realizado no habría terminado completamente en la basura. Parte de las ideas, sistemas y tecnología de Maverick servirían como punto de partida para Kodiak, un nuevo Far Cry que habría superado recientemente la fase de conceptualización y entrado en producción dentro de Vantage Studios.

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Un Far Cry construido alrededor de las historias de los jugadores

Kodiak se describe como un FPS de mundo abierto “realmente ambicioso”, centrado en las interacciones entre jugadores y en las historias que surgen de forma natural durante las partidas. No está claro si será una experiencia exclusivamente multijugador, si admitirá juego en solitario o cómo encajará exactamente con la fórmula tradicional de la saga.

Engadget también se ha hecho eco del informe y señala que Kodiak sería un proyecto diferente de Far Cry 7. Esto significa que Ubisoft podría tener actualmente dos grandes juegos de la franquicia en desarrollo: la próxima entrega principal y esta nueva experiencia de mundo abierto.

No conviene esperar un anuncio inmediato. Kodiak se encontraría en una etapa muy temprana y todavía faltarían varios años para su lanzamiento. El concepto podría cambiar sustancialmente durante la producción, especialmente si tenemos en cuenta el historial reciente de reorganizaciones, retrasos y proyectos cancelados dentro de Ubisoft.

Aun así, el cambio de rumbo resulta significativo. Far Cry siempre ha funcionado mejor cuando permite que sus sistemas choquen entre sí y provoquen situaciones imprevisibles: un puesto enemigo, un animal enfurecido, un vehículo fuera de control y una explosión que nadie tenía prevista. Construir un juego alrededor de esas historias emergentes parece bastante más cercano al ADN de la franquicia que perseguir sin más la moda de los extraction shooters.

Ahora falta lo más importante: que Ubisoft confirme que Kodiak existe y explique qué pretende hacer con él. Hasta entonces, la información debe permanecer en el terreno del rumor.