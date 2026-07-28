Gustavo Maeso Madrid, 28 JUL 2026 - 10:55h.

La primera gran expansión de STALKER 2: Heart of Chornobyl continuará la historia de Skif el 20 de agosto, mientras que todos los jugadores recibirán gratuitamente una ambiciosa actualización

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La primera gran expansión de STALKER 2: Heart of Chornobyl continuará la historia de Skif el 20 de agosto, mientras que todos los jugadores recibirán gratuitamente una ambiciosa actualización. La Zona todavía tiene muchas historias que contar. GSC Game World ha anunciado que Cost of Hope, la primera gran expansión de STALKER 2: Heart of Chornobyl, estará disponible el próximo 20 de agosto en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Una fecha bastante más cercana de lo que muchos jugadores podían esperar y que llegará acompañada de una actualización gratuita especialmente importante.

Cost of Hope volverá a situarnos en la piel de Skif, protagonista de la aventura principal. Todo comenzará cuando una misteriosa señal de una PDA lo arrastre hasta un nuevo conflicto relacionado con Deber y Libertad, dos de las facciones más importantes y reconocibles de la saga. La frágil paz entre ambas organizaciones comienza a resquebrajarse y nuestras decisiones volverán a tener consecuencias sobre el futuro de la Zona.

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No parece que estemos ante una pequeña excursión para conseguir un par de armas y volver al refugio antes de que anochezca. GSC Game World promete decenas de horas de contenido, una nueva trama, personajes inéditos, aliados inesperados, enemigos, artefactos, equipamiento y lugares que hasta ahora permanecían fuera de nuestro alcance. El estudio también ha dejado claro que las decisiones del jugador determinarán el rumbo de este nuevo capítulo.

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STALKER 2 también se actualizará a la versión 2.0

El lanzamiento de Cost of Hope coincidirá con la llegada de la actualización 2.0 de STALKER 2: Heart of Chornobyl. A diferencia de la expansión, esta actualización será gratuita para todos los propietarios del juego y añadirá contenido, mejoras técnicas y diferentes ajustes destinados a seguir puliendo la experiencia.

Una de sus novedades más importantes será la migración a una versión más reciente de Unreal Engine 5. No es un detalle menor en un título que, desde su lanzamiento, ha necesitado sucesivos parches para solucionar problemas de rendimiento, comportamiento de la inteligencia artificial y estabilidad. GSC todavía no ha publicado la lista completa de cambios, por lo que habrá que esperar para conocer hasta dónde llega realmente este salto técnico.

La versión 2.0 también incorporará nuevos contenidos y numerosas mejoras jugables. El estudio ofrecerá más detalles tanto de la actualización como de Cost of Hope antes de su lanzamiento.

Cost of Hope se estrenará el 20 de agosto en PS5, Xbox Series X|S y PC. El precio de la expansión todavía no ha sido detallado, aunque estará incluida para quienes adquirieran las ediciones de STALKER 2 que daban acceso a sus expansiones. La Zona volverá a abrir sus puertas y, como suele suceder en ella, la esperanza probablemente salga bastante cara.