Gustavo Maeso Madrid, 28 JUL 2026 - 12:34h.

Team Ninja ampliará su exigente RPG de acción el 19 de agosto con una nueva aventura, más armas y enemigos y el desafío más difícil de todo el juego

Vuelve el terror japonés con Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

Compartir







Los jugadores de Nioh 3 que ya hayan derrotado a todo lo que se movía en el Japón feudal pueden ir preparando de nuevo la katana. Koei Tecmo y Team Ninja han presentado Hell Rising, la primera gran expansión del RPG de acción, que estará disponible el próximo 19 de agosto en PlayStation 5 y PC.

El anuncio llega acompañado de un primer tráiler centrado en la historia, los nuevos enemigos y algunas de las amenazas que esperan a Takechiyo. La expansión continuará directamente los acontecimientos de la campaña principal y volverá a jugar con los viajes temporales que articulan la historia de Nioh 3.

PUEDE INTERESARTE Rise of the Ronin desvela el cooperativo online y 7 novedades más

Esta vez, un misterioso yokai que Takechiyo conoció anteriormente en sueños lo conducirá hasta una versión futura de Edo. Allí descubrirá un escenario devastado y una realidad especialmente inquietante: el Takechiyo de esa línea temporal ha sido derrotado. Nuestro protagonista tendrá que averiguar qué ha sucedido y enfrentarse a una nueva amenaza capaz de alterar el destino de Japón.

PUEDE INTERESARTE Ninja Gaiden 2 Black: El regreso del ninja entre luces y sombras

La fecha y los primeros detalles han sido confirmados por Team Ninja y Koei Tecmo. Hell Rising estará incluida en el pase de temporada de Nioh 3, que también dará acceso más adelante a una segunda expansión titulada Bloody Insurrection.

Nuevas armas y el desafío más salvaje de Nioh 3

Como era de esperar, la expansión no se limitará a añadir unas cuantas misiones. Hell Rising incorporará nuevas armas, habilidades, piezas de equipamiento, espíritus guardianes y enemigos sobrenaturales. También elevará las posibilidades de construcción y especialización del personaje para quienes ya hayan exprimido los sistemas de combate de la aventura principal.

Uno de los añadidos más importantes será una nueva rareza de equipamiento. Esto ampliará el margen de mejora de Takechiyo y ofrecerá más razones para volver a buscar combinaciones de armas, armaduras y bonificaciones. En un juego como Nioh, donde buena parte de la diversión consiste en ajustar cada pieza de nuestra configuración hasta convertir al personaje en una máquina de triturar yokai, el nuevo botín puede resultar tan relevante como la propia historia.

Hell Rising también añadirá The Crucible of Pandemonium, presentado como el contenido más difícil disponible hasta el momento. Será una prueba diseñada para jugadores experimentados, con combates especialmente exigentes y recompensas a la altura del esfuerzo. El lugar perfecto para descubrir que aquella configuración que parecía imparable quizá no lo era tanto.

Nioh 3: Hell Rising llegará el 19 de agosto a PS5 y PC. La expansión podrá adquirirse como parte del pase de temporada, aunque Koei Tecmo todavía debe concretar algunos detalles sobre su venta por separado y el contenido completo de sus nuevas misiones.