Gustavo Maeso Madrid, 16 JUL 2026 - 13:31h.

La pantalla táctil integrada del teclado Command Series KB5 marca la diferencia para creadores de contenido y jugadores

Teclado Turtle Beach Vulcan II TKL: diseño compacto y luminoso a un precio asequible

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Hay teclados que simplemente cumplen con su función y otros que intentan ofrecer algo diferente. El Turtle Beach Command Series KB5 pertenece claramente al segundo grupo. La nueva serie de periféricos ‘Command’ de la compañía apuesta por integrar un elemento que cambia por completo la experiencia de uso: en el caso del teclado KB5 es una pantalla táctil de 2,4 pulgadas que convierte el teclado en un pequeño centro de control para tu equipo.

Puede parecer que es algo que necesitas, pero convenientemente configurado puede hacerte la vida más fácil. Se trata de uno de esos extras que terminan encontrando un hueco en la rutina diaria. Y esa es precisamente la filosofía que transmite el KB5: no busca ser únicamente un teclado para jugar, sino una herramienta pensada para quienes pasan muchas horas delante del ordenador, ya sea compitiendo, trabajando o creando contenido.

Un diseño y construcción premiums

El Turtle Beach Command Series KB5 deja claro desde el primer momento que juega en la gama alta. Su formato completo mantiene el teclado numérico, un detalle que muchos usuarios siguen considerando imprescindible y entre lo que me incluyo, mientras que el chasis reforzado con aluminio transmite una sensación de robustez muy superior a la media.

El diseño de perfil bajo consigue que el conjunto resulte elegante sin renunciar a la ergonomía. Además, incorpora un reposamuñecas desmontable que ayuda durante largas sesiones (aunque no me convence demasiado el sistema de acople que incorpora) y un práctico dial metálico para controlar el volumen con un simple giro, incluyendo función de pulsación para silenciar el sonido rápidamente.

También llaman la atención las cinco teclas macro situadas en el lateral izquierdo, pensadas para asignar accesos rápidos o acciones repetitivas. Ya sabéis que es un un complemento muy útil para MMO’s, programas de edición o herramientas de streaming.

La pantalla táctil es mucho más de lo que parece

El gran elemento diferenciador del Command Series KB5 es, sin discusión, su pantalla táctil a color.

A través del software Swarm II podemos configurar distintos perfiles con varias páginas de accesos directos. Desde lanzar aplicaciones hasta controlar OBS o Streamlabs, gestionar el audio, activar macros, consultar estadísticas del sistema o manejar la reproducción multimedia, prácticamente todo queda al alcance de un toque.

Después de unos días de uso termina convirtiéndose en una extensión natural del escritorio. Abrir programas habituales, acceder rápidamente a determinadas funciones o controlar la retransmisión sin apartar demasiado la vista de la pantalla acaba siendo realmente cómodo.

Rapidez, suavidad y mucho silencio

El apartado mecánico tampoco decepciona. Los interruptores Titan de perfil bajo ofrecen un punto de actuación de apenas 1,2 milímetros, lo que se traduce en una respuesta extremadamente rápida. La pulsación resulta ligera, suave y bastante más silenciosa que la de muchos teclados mecánicos tradicionales.

Quienes vengan de switches más ruidosos agradecerán especialmente este aspecto. El sonido sigue estando presente, pero resulta mucho más amortiguado, algo que termina siendo importante cuando compartimos espacio de trabajo o pasamos muchas horas escribiendo. En mi casa se ha celebrado con entusiasmo el bajo nivel de ruido que produce al escribir.

Las teclas PBT de doble inyección aportan además una excelente sensación al tacto, con un acabado mate agradable y una construcción que transmite durabilidad. Turtle Beach incluye incluso un juego alternativo de teclas WASD texturizadas para mejorar el agarre durante las partidas, junto con la herramienta necesaria para sustituirlas fácilmente. Ideal para personalizar al máximo el teclado.

Un rendimiento pensado para jugadores exigentes

Más allá de la experiencia diaria, el KB5 también cumple con lo que se espera de un teclado gaming de gama alta. Su tasa de sondeo de 8.000 Hz y una latencia de apenas 0,125 milisegundos garantizan una respuesta prácticamente instantánea. Durante sesiones de juego intensas la sensación es de absoluta precisión.

Especialmente en títulos donde cada pulsación cuenta, la respuesta del teclado es inmediata, sin retardos apreciables ni comportamientos extraños. La combinación entre los switches rápidos, el polling de 8K y la estabilidad general convierte al Command Series KB5 en un periférico perfectamente preparado tanto para juegos competitivos como para MMO o títulos que exigen una gran cantidad de atajos de teclado.

Swarm II concentra toda la personalización

Como ocurre con la mayoría de periféricos actuales, gran parte del potencial del teclado depende de su software. Swarm II permite gestionar prácticamente todos los aspectos del KB5: perfiles, iluminación RGB tecla por tecla, funciones de la pantalla, macros, ajustes de rendimiento o personalización de los botones táctiles.

La interfaz resulta bastante completa y ofrece un elevado nivel de personalización, aunque también implica dedicar algo de tiempo para sacar verdadero partido a todas sus posibilidades.

No todo es perfecto

En general hablamos de un teclado de gama alta que es difícil que decepcione, pero no quiere decir que no haya cosas que no nos convenzan del todo. Por ejemplo, en cuanto a la retroiluminación, llama la atención que los símbolos secundarios de las teclas sólo estén impresos en blanco y carezcan de esa retroiluminación. Eso hace que en entornos oscuros no se vean en absoluto.

Otro elemento algo molesto es, como ya he apuntado antes, el sistema de anclaje del reposamuñecas. En lugar de apostar por sistemas limpios y sencillos como los imanes, aquí tenemos dos simples ‘pinzas’ de plástico que son algo complejas de ajustar. Eso sí, una vez acoplado, no se mueve y la sensación es perfecta y el desacople es mucho más sencillo.

Otra pega es que Swarm II, el software, no es compatible con Mac, lo que hace imposible utilizar o configurar todas sus opciones en este sistema, lo que se siente especialmente en la pantalla, que queda casi inutilizada si quieres utilizar el teclado en este sistema.

Un teclado muy completo y distinto

El Turtle Beach Command Series KB5 no pretende ser un teclado para todo el mundo, y probablemente ahí reside una de sus mayores virtudes.Quienes pasen horas delante del ordenador, utilicen herramientas de streaming, gestionen múltiples aplicaciones simultáneamente o simplemente disfruten personalizando su espacio de trabajo encontrarán en su pantalla y teclas extras un valor diferencial muy claro.

El Command Series KB5 se presenta como una propuesta muy interesante para quienes buscan algo más que otro teclado mecánico con RGB y quieren convertir su escritorio en un auténtico centro de control.