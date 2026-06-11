Persona 4 Revival muestra detalles de la nueva Inaba, sus personajes y escenarios

Gustavo Maeso 11 JUN 2026 - 14:26h.

Persona 4 Revival regresará a Inaba el 18 de febrero de 2027 con un remake total con mejoras visuales, jugables y de calidad de vida

Persona 4 Remake deja pistas para un anuncio inminente

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El universo de Persona vuelve a revolucionarse tras dos de los anuncios más celebrados del reciente Xbox Games Showcase. Además del enigmático anuncio de Persona 6, SEGA y ATLUS confirmaron oficialmente que Persona 4 Revival, el remake completo del mítico JRPG, llegará el próximo 18 de febrero de 2027 para Xbox Series X|S, Xbox en PC y juego en la nube, además de estar disponible desde el primer día en Game Pass.

La noticia no solo ha venido acompañada de un nuevo tráiler cargado de nostalgia y mejoras visuales, sino también de una extensa publicación en Xbox Wire, donde Michael Cerven, Senior Communications Manager de ATLUS, ha ofrecido nuevos detalles sobre la reinterpretación de Inaba, la tranquila (y perturbadora) localidad japonesa donde transcurre la aventura. El artículo funciona casi como una guía turística del pueblo y deja claro que ATLUS quiere convertir este remake en la versión definitiva de uno de los títulos más queridos de toda la franquicia Persona.

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Un remake completo para uno de los JRPG más influyentes de su generación

Desde su lanzamiento original, Persona 4 se consolidó como una obra fundamental dentro del género JRPG gracias a su combinación de vida estudiantil, misterio sobrenatural, vínculos sociales y combates por turnos. La nueva versión, bautizada como Persona 4 Reviva será “reimaginación completa”, según ATLUS.

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La compañía promete gráficos completamente renovados, nuevas animaciones, interfaces modernizadas y múltiples mejoras de calidad de vida diseñadas para adaptar la experiencia a los estándares actuales sin perder la esencia que convirtió al original en un fenómeno de culto.

Aunque ATLUS todavía no ha detallado todos los cambios jugables, el nuevo tráiler deja entrever escenarios mucho más detallados, una iluminación renovada y modelos de personajes rehechos desde cero. Todo apunta a que el estudio seguirá una filosofía similar a la utilizada en Persona 3 Reload, considerado por muchos fans como el modelo ideal para actualizar clásicos modernos.

Inaba vuelve a convertirse en el gran protagonista

Uno de los aspectos más interesantes del artículo publicado en Xbox Wire es el enorme protagonismo que recibe Inaba, el pequeño pueblo rural japonés donde se desarrolla la historia. ATLUS describe la localidad como un lugar alejado de las grandes ciudades, rodeado de colinas, campos y ríos, donde aparentemente nunca sucede nada… salvo una serie de asesinatos que alteran por completo la tranquilidad de la comunidad.

El texto insiste en la importancia de la atmósfera local y del sentimiento de comunidad que define a los habitantes de Inaba. Según ATLUS, los vecinos son cercanos y conversadores, aunque también advierten de que los rumores circulan rápidamente en un pueblo tan pequeño. Esa dualidad entre cotidianidad y tensión sobrenatural siempre ha sido uno de los grandes atractivos narrativos de Persona 4 y parece que Revival potenciará todavía más esa sensación.

Los escenarios más icónicos regresan completamente renovados

Volveremos a algunos de los lugares más emblemáticos del juego. Entre ellos destaca el tradicional distrito comercial central, una zona llena de pequeñas tiendas locales, restaurantes y santuarios que simboliza el espíritu más clásico de Inaba. Sin embargo, ATLUS recuerda que el auge del centro comercial Junes ha provocado el declive de muchos negocios tradicionales, una temática que ya tenía mucho peso en el juego original.

Precisamente, Junes volverá a ser uno de los puntos neurálgicos de la aventura. El gran almacén funciona como centro social de los protagonistas y como reflejo del choque entre modernidad y tradición en la vida rural japonesa.

Otros lugares que regresarán incluyen la llanura inundable de Samegawa, perfecta para actividades como la pesca; la playa de Shichiri, uno de los destinos veraniegos más recordados por los jugadores; y la histórica posada Amagi Inn, famosa por sus aguas termales y por ser uno de los lugares más representativos del juego.

ATLUS incluso mantiene el tono humorístico y misterioso característico de la saga al recomendar a los visitantes “evitar salir durante la Hora Oscura de Medianoche”, una referencia directa a los fenómenos sobrenaturales que articulan la trama principal.

Los personajes más queridos de la saga vuelven a escena

El artículo también repasa parte del elenco protagonista que acompañará a los jugadores durante la investigación de los asesinatos de Inaba. Regresará el protagonista principal, un estudiante transferido que se muda a casa de su tío Ryotaro Dojima y su prima Nanako tras problemas familiares. Junto a él volverán personajes tan icónicos como Yosuke Hanamura, el carismático estratega del grupo; Chie Satonaka, apasionada por las artes marciales y las películas de kung fu; o Yukiko Amagi, heredera de la histórica posada Amagi Inn.

También volverá Marie, uno de los personajes añadidos en versiones posteriores del juego y que se convirtió rápidamente en una figura muy popular entre la comunidad.

Con Persona 3 Reload todavía muy presente y el futuro de Persona 6 ya en el horizonte, SEGA y ATLUS parecen decididas a convertir 2027 en uno de los años más importantes de la historia reciente de la saga. Y, por lo visto en este primer vistazo, Inaba está lista para volver a atraparnos una vez más.