Talystro: el roguelite que convierte las matemáticas en tu mejor arma

Gustavo Maeso 30 ABR 2026 - 17:03h.

El estudio noruego Filiokus presenta un original deckbuilder donde calcular bien es la clave para sobrevivir

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Después del fenómeno Balatro, el increíblemente exitoso roguelike de cartas de póker, creiamos que ya lo habíamos visto todo en el mundo más 'extraño' de este género. Pero ahora nos llega una propuesta que va un paso más allá y que parece querer homenajear al título de LocalThunk con la rima de su nombre. El estudio noruego Filiokus acaba de lanzar la demo gratuita de Talystro en Steam, y lo hace apostando por una idea tan sencilla como poco habitual: convertir las matemáticas en el eje central del combate.

En esta demo pública, disponible ya para PC, descubrimos un título que mezcla cartas, dados y cálculo mental en un sistema que premia la creatividad y la lógica. Nos ponemos en la piel de Math Mouse, un improbable héroe que debe enfrentarse al temible Necrodicer y a su ejército de números corruptos. Y todo con un genial estilo visual propio de la época dorada de la animación ‘rubber house’. De hecho, el ratón protagonista tiene un estilo que nos recuerda al más clásico Mickey Mouse y al os protagonistas del reciente MOUSE P.I. Fo Hire.

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Un sistema de combate a golpe de mates

Lo primero que llama la atención en Talystro es su enfoque radicalmente distinto del combate. Aquí no se trata de reducir lentamente la salud del enemigo, sino de alcanzar exactamente su valor numérico para derrotarlo de forma instantánea. Este giro convierte cada enfrentamiento en un pequeño rompecabezas.

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Cada carta incluye operaciones incompletas, variables o modificadores, mientras que los dados determinan las posibilidades disponibles en cada turno. Nosotros, debemos interpretar rápidamente estos elementos y aplicar correctamente el orden de operaciones para lograr el resultado exacto. No es solo calcular: es pensar estratégicamente bajo condiciones cambiantes.

Además, el componente probabilístico añade una capa extra de profundidad. Las tiradas de dados obligan a adaptarnos constantemente, generando una experiencia dinámica donde ninguna partida es igual a la anterior. Este equilibrio entre azar y lógica es, sin duda, uno de los mayores aciertos del título.

Una demo completa ya disponible

La demo disponible en Steam ofrece una experiencia bastante completa. Nos traslada directamente a Wildlands, el primer acto del juego, donde podemos recorrer siete niveles que culminan en un enfrentamiento contra un jefe final.

Cada partida dura aproximadamente 45 minutos, lo que la convierte en una experiencia compacta pero intensa. Además, se incluyen dos modos de dificultad (Normal y Experto) disponibles desde el inicio, lo que permite ajustar el reto según nuestras habilidades.

A lo largo de cada partida, desbloqueamos nuevas cartas, mejoras y artefactos que enriquecen la jugabilidad. También existen progresiones que se mantienen entre runs, incentivando volver a intentarlo y perfeccionar nuestras estrategias.

Arte, sonido y mucha personalidad

Como ya hemos avanzado, otro aspecto que merece mención es su apartado artístico. Filiokus apuesta por animaciones dibujadas a mano, fotograma a fotograma, que aportan un estilo distintivo y muy cuidado. El aspecto de animación clásica le sienta como un guante al juego.

Desde el estudio defienden una idea clara: las matemáticas no son solo una disciplina lógica, sino también creativa. Martin Lothe Sæterdal, miembro de Filiokus, lo resume afirmando que el objetivo es invitar a los jugadores a experimentar, adaptarse y descubrir la belleza de resolver problemas jugando.

Y lo cierto es que la recepción inicial parece respaldar esta visión. Según el equipo, uno de los comentarios más repetidos por los jugadores es que se trata de “lo más divertido que han experimentado haciendo matemáticas”. Una afirmación que, sin duda, refleja el impacto del concepto.

A pesar de su base matemática, Talystro ha sido diseñado para ser accesible. No hay presión de tiempo. Todo está enfocado en permitir una experiencia reflexiva, donde el jugador pueda pensar con calma y disfrutar del proceso.

La demo gratuita ya está disponible en Steam, ofreciendo una primera toma de contacto sólida con el universo del juego. Mientras tanto, el desarrollo completo de Talystro continúa, con un lanzamiento previsto para finales de 2026.