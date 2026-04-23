Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok, duración, fechas y horarios de la beta

Juan Pérez 23 ABR 2026 - 12:47h.

Hasta 72 horas por delante para probar a Beatrix junto a las invocaciones

Los 7 mejores consejos iniciales para Granblue Fantasy: Relink

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Este viernes 24 de abril es el primer punto de encuentro para llegar por primera vez a Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok, la versión definitiva del juego que ahora llega en clave de beta abierta. Con tres días por delante, un nuevo modo de juego, un plus para la dificultad y la presentación de las invocaciones, la comunidad está abierta a las probaturas con horarios y plataformas confirmadas.

La evolución de Granblue Fantasy: Relink desde sus consejos iniciales hacia Endless Ragnarok es algo más que una actualización, es una expansión masiva que convierte el juego en algo más grande que simplemente un DLC. La amplitud no sólo de la historia sino de las armas o del sistema de progresión para mejorar aún más a los personajes es sólo el punto de apoyo para ampliar la trama principal tras el dilema con Lilith con todo lo que eso significa.

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El primer paso para llegar a Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok es la precarga, ya disponible en todas las plataformas (Nintendo Switch 2, PS4, PS5 y Steam). Esto significa que se puede descargar el juego desde hoy mismo para aprovechar el tiempo mañana desde el primer minuto sin perder más tiempo. A partir de ahí pasa por conectar el tiempo de cada uno con los horarios establecidos para la beta.

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El juego estará activo con 12 personajes, Beatrix incluida, para arrancar con un tutorial inicial y cuatro misiones posteriores con la activación correspondiente del multijugador, además de tener el progreso activado para los jugadores de la beta cerrada, aunque el equipo y la composición no se transfieren.

El gran añadido de esta ampliación del juego es la mecánica de la Invocación, que permite desbloquearse tras completar las tres primeras misiones para activar su uso en la cuarta. Con este summon es posible llegar a nuevos poderes después de descubrirlos, aunque hay que pasar antes por el menú para equiparlos. Es tan fácil como cargar el indicador de la invocación con el uso de ataques combinados, y la barra se empieza a llenar de manera global para el jugador independientemente del personaje usado en cada momento. Después simplemente se invoca a un aliado para generar un caos aún mayor, da igual la elección del mismo, un civil, un monstruo o alguna de las bestias primigenias.

Los horarios de Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok

La beta de Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok tiene 72 horas por delante para probar los servidores como primera ventana de rendimiento de cara a la comunidad. Estos son los horarios exactos en los países de habla hispana.

España: 07.00h. de la mañana del viernes 24 abril.

México (CDMX), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: a las 23.00h.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: a las 00.00h.

Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela: a las 01.00h.

Argentina, Brasil y Uruguay: a las 02.00h.

La duración de la beta es exactamente de 72 horas, por lo que a primera hora de la mañana del lunes 27 la prueba pasa a mejor vida para permitir un desarrollo ideal de cara al lanzamiento en verano.