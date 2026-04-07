Persona Origins y Duality, un rebranding para soñar con un doble remake

Juan Pérez 07 ABR 2026 - 10:36h.

El enésimo gesto de Atlus con los dos primeros juegos en el 30 aniversario de la saga

La tensa espera por Final Fantasy IX Remake con un hilo de optimismo

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El convencimiento por el actual desarrollo de Persona 6 deja en el aire el próximo juego para mirar al pasado con ojos radiantes después de la última teoría envuelta en el merchandising publicado por Atlus. El nuevo despliegue de gorras, camisetas y tazas de las dos primeras entregas de la saga esconde un apellido alineado a cada uno de los juegos en lo que apunta a ser un rebranding un tanto misterioso. Y claro, puestos a soñar tras el éxito global junto a Metahpor ReFantazio, el primer paso es pensar que quizás hay dos remakes en camino para la última generación.

Persona Origins y Persona Duality no significan absolutamente nada en la franquicia...hasta ahora. Con esa denominación se han envuelto tanto el primero como el segundo juego del JRPG en el último anuncio enfocado exclusivamente en sacar unos cuartos a la comunidad con la mira puesta en dos juegos del siglo pasado que no llegaron a occidente con la fuerza de las últimas entregas. Por ahora es simplemente el sobrenombre ligado a los juegos, pero es algo que hasta ahora nunca había aparecido y es cuanto menos curioso.

El 30º aniversario de la saga Persona con la celebración durante 2026 lleva tres meses con guiños puntuales para moldear el futuro, tanto con ilustraciones conmemorativas como la de Shigenori Soejima como con colaboraciones especiales con Nintendo Switch. El matiz de la dibujo creado por el ilustrador y diseñador japonés es que precisamente destacó en enero a los protagonistas de Persona 1 y Persona 2, lo cual conecta con esta línea de merch recién dispuesta.

Ese primer detalle desliza que pasa algo especial con la saga cuando de repente hay tantos vínculos sobre los mismos juegos, ¿a qué viene si no darle de repente tanto protagonismo a juegos de 1996 y 1999? De momento es difícil entender cuál es el plan real de Atlus con respecto a sus próximos juegos pero algo hay. Para Persona 1 se aprovecha 'Origins' como nombre clave porque representa el origen de la franquicia y del universo en sí de todo lo construido durante tres décadas. En cambio Persona 2 se representa con 'Duality' seguramente por la división de su historia en dos partes con el simbolismo del título entre el pecado y el castigo.

La sorpresa es que ese naming está relacionado a una identidad visual hasta ahora desconocida, porque hay logos oficiales con artes que nunca han aparecido ligados a ninguno de los dos primeros juegos. Por lo que es fácil arrancar una teoría para demostrar que este puede ser el primer paso para entender un rebranding completo en los próximos meses para imaginar un nuevo lanzamiento, un remaster o incluso un remake en cada uno de los casos.

La filtración de Midori hace unos meses, antes de su retirada de estos lares, hablaba del desarrollo del remake para Persona 1 y 2, hasta ahora los más olvidados dentro de una franquicia que ha repetido el molde para volver a rescatar juegos antiguos una y otra vez por su éxito reciente. Sin duda es una buena estrategia amoldar los juegos antiguos a un nombre renovado para darle aires de algo nuevo.

Es imposible adivinar si de verdad hay remakes en camino o si simplemente son versiones finales de los ports de PSP, pero sin duda hay algo oculto bajo el vistazo mundano a esas camisetas con una imagen renovada. Como parece imposible imaginar el lanzamiento este 2026 de sus 30 cumpleaños con Persona 6, todo apunta a una explosión de novedades en verano con los dos primeros juegos y quizás un primer teaser del próximo título numérico.

El Summer Game Fest del 5 de junio o el Xbox Games Showcase del 8 de junio son los escenarios perfectos para imaginar el próximo titular de la franquicia. Sólo falta saber si los nuevos juegos, si llegan, van a mantener la esencia antigua a lo Shin Megami Tensei o se van a añadir sistemas como el de las citas y el plus conversacional más alto de las últimas entregas.