NUTMEG! llega hoy a PC con una propuesta de fútbol retro, gestión y cartas

Gustavo Maeso 26 MAR 2026 - 16:43h.

Un juego de gestión futbolística que tira de nostalgia con la forma de un deckbuilder

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Hoy ha llegado a PC, a través de Steam, NUTMEG!, una peculiar propuesta indie de la mano de Sumo Digital que mezcla nostalgia futbolera y dos géneros aparentemente distantes: la simulación de gestión deportiva y los juegos de cartas tipo deckbuilder.

Con un precio recomendado de 24,99 euros (y un atractivo descuento de lanzamiento del 40%), este título nos invita a ponernos en la piel de un entrenador en la Inglaterra futbolística de los años 80 y 90. Y lo hace con una personalidad muy marcada, que se apoya tanto en la estética como en las mecánicas para construir una experiencia distinta.

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Un viaje nostálgico al fútbol de los 80

Nos trasladamos a una época en la que el fútbol aún no había sido transformado por las grandes inversiones económicas y la globalización mediática. En NUTMEG! comenzamos nuestra carrera desde lo más bajo del sistema liguero inglés, dirigiendo equipos modestos como Halifax o York, con el objetivo de escalar posiciones hasta enfrentarnos a gigantes como Liverpool o Blackburn.

La propuesta nos permite decidir si queremos progresar como técnicos ambiciosos o mantenernos fieles a nuestro club inicial, llevándolo desde el anonimato hasta la élite en una narrativa clásica de David contra Goliat.

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Gestión profunda desde un despacho de otra época

Uno de los aspectos más llamativos es su cuidada ambientación. Nos sentamos en un despacho recreado con mimo, lleno de detalles como monitores CRT, máquinas de fax y una interfaz que respira los años 90. Desde ahí gestionamos todos los aspectos del club: fichajes, entrenamientos, contratación de personal técnico, mejoras del estadio o incluso la relación con la prensa.

Además, el juego introduce elementos curiosos que aportan personalidad, como consultar las noticias o la clasificación a través del 'teletexto' de la tele o distraernos con minijuegos tipo Snake cuando deberíamos estar revisando las finanzas del club.

Pero donde NUTMEG! realmente rompe moldes es en el terreno de juego. Los partidos no se desarrollan como en un simulador tradicional, sino como enfrentamientos rápidos basados en cartas. Durante los encuentros, utilizamos nuestro mazo para influir en el desarrollo del partido: motivar a los jugadores, realizar cambios estratégicos, gestionar momentos clave o incluso alterar probabilidades mediante tiradas de dados. Podemos decidir cuándo introducir piernas frescas o intensificar la presión ofensiva en busca del gol.

A medida que avanzamos, podemos construir plantillas con jugadores históricos de la época o apostar por talentos desconocidos que evolucionarán bajo nuestra dirección. La rejugabilidad es elevada gracias a la combinación de factores: decisiones estratégicas, construcción del mazo, evolución del equipo y resultados impredecibles en los partidos. Cada temporada será distinta.

Un lanzamiento con impacto solidario

Más allá de su propuesta jugable, NUTMEG! también destaca por su compromiso social. Tal y como anunciaron sus desarrolladores, cada copia vendida contribuirá económicamente a dos organizaciones benéficas británicas vinculadas al fútbol: la Joey Beauchamp Foundation y el Dalian Atkinson Legacy Fund. Ambas recibirán 0,05 libras por cada venta del juego hasta el próximo noviembre de 2026.

Un título al que seguirle la pista si te gusta el fútbol pero no encontrabas un videojuego que te llamara la atención entre los simuladores o los gestores tradicionales.