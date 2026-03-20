Paranormal Activity: Threshold, la saga cinematográfica mete miedo en un juego de PC

Gustavo Maeso 20 MAR 2026 - 15:27h.

Terror interactivo de la mano del desarrollador Brian Clarke, la mente tras The Mortuary Assistant

Autopsy Simulator: diseccionar cadáveres nunca fue tan entretenido

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La conocida franquicia cinematográfica de terror Paranormal Activity da un paso hacia el videojuego con Paranormal Activity: Threshold, un título que ya empieza a meter miedo a los aficionados al género. La ocasión elegida para su presentación en sociedad será el próximo PAX East 2026, uno de los eventos más relevantes del sector, donde se podrá probar por primera vez una demo jugable que promete dejar huella en quienes se atrevan a experimentarla.

Desde Los Ángeles, DreadXP ha confirmado su alianza con Paramount Pictures para llevar esta propuesta al público. Los jugadores y amantes del terror tendrán la oportunidad de sumergirse en esta experiencia del 26 al 29 de marzo en Boston. Allí, los asistentes podrán enfrentarse a una demo que busca capturar la esencia más inquietante de la saga cinematográfica.

Una historia doméstica que se convierte en pesadilla

En esta nueva entrega, seguimos a Daniel y Jessica Stewart, una pareja que documenta la reforma de su primera vivienda. Lo que comienza como un proyecto ilusionante pronto se transforma en una espiral de terror. A medida que avanzan las obras, descubrimos junto a ellos que la casa oculta secretos perturbadores: marcas extrañas, objetos escondidos y una presencia que no debería estar allí.

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La narrativa apuesta por un enfoque progresivo, donde la tensión crece lentamente hasta volverse insoportable. Nosotros no solo observamos, sino que participamos activamente en la investigación. Esta implicación directa refuerza la sensación de vulnerabilidad, uno de los pilares fundamentales del horror moderno.

El sello de Brian Clarke: miedo psicológico y atmósfera

Detrás del proyecto encontramos a Brian Clarke, creador de The Mortuary Assistant. Clarke ha demostrado saber cómo construir experiencias profundamente inquietantes, apoyándose más en la atmósfera que en los sustos previsibles.

Con Paranormal Activity: Threshold, el desarrollador lleva su fórmula un paso más allá. Según lo presentado, se han incorporado mecánicas que refuerzan la inmersión y la sensación de amenaza constante. La clave está en cómo el entorno responde al jugador: sonidos, cambios sutiles en el escenario y eventos impredecibles que rompen cualquier sensación de control.

Desde el estreno de la primera película en 2007, Paranormal Activity se ha consolidado como un referente del terror contemporáneo. Su estilo de “metraje encontrado” revolucionó la forma de contar historias de miedo, apostando por lo cotidiano como escenario de lo sobrenatural.

Paranormal Activity: Threshold llegará a PC a través de Steam, donde ya puede añadirse a la lista de deseados.