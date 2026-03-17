There Are No Ghosts at the Grand estrena vídeo musical al ritmo reggae de The Skints

Gustavo Maeso 17 MAR 2026 - 13:59h.

La vocalista de The Skints, Marcia Richards, dará vida a Lily, uno de los personajes clave del juego

Nintendo Indie World Showcase de marzo 2026: todos los anuncios

Compartir







El estudio Friday Sundae ha publicado un nuevo vídeo musical con uno de los temas principales de la banda sonora de su esperado videojuego There Are No Ghosts at the Grand, una propuesta que combina misterio sobrenatural, humor peculiar y una sorprendente narrativa musical a ritmo de reggae y ska. El anuncio se produjo durante el pasado Future Games Show Spring Showcase, dejando claro que este título busca destacar por su originalidad tanto estética como narrativa.

Junto con el lanzamiento del videoclip, titulado “Skeletons in the Closet” cuya canción interpretan la banda de reggae inglesa The Skints, el estudio ha confirmado una incorporación muy relevante a su reparto: la cantante del grupo, Marcia Richards dará voz a Lily, uno de los personajes centrales de esta aventura. Aquí tenéis el videoclip, ¡un auténtico temazo!.

PUEDE INTERESARTE Project Songbird, el thriller psicológico indie llega el 26 de marzo

Un videojuego que canta, inquieta y sorprende

Desde Friday Sundae nos proponen una experiencia que rompe moldes. There Are No Ghosts at the Grand apuesta por integrar números musicales dentro de su narrativa jugable. En “Skeletons in the Closet”, vemos reflejada esa mezcla tan característica del título: humor excéntrico, atmósfera inquietante y una teatralidad que recuerda a un musical interactivo.

Nos encontramos ante una obra que bebe de múltiples influencias. Por un lado, el misterio lovecraftiano impregna cada rincón del hotel donde se desarrolla la historia; por otro, el tono ligero y a veces absurdo aporta un contraste que mantiene al jugador en constante tensión y sorpresa. El resultado es un equilibrio entre lo escalofriante y lo entretenido que define la identidad del juego.

El vídeo muestra pasillos que crujen, personajes que ocultan secretos y una sensación constante de que nada es lo que parece.

Lily, el corazón del hotel

Uno de los aspectos más destacados del anuncio es la llegada de Marcia Richards al proyecto. Conocida por su trabajo como vocalista, compositora y multiinstrumentista, especialmente dentro de la banda The Skints, Richards aportará su voz y personalidad a Lily, un personaje fundamental dentro de la historia.

Lily es descrita como una figura cálida, curiosa y profundamente humana en medio del caos sobrenatural que envuelve al Grand. Forma parte de los ocho personajes principales y desempeña un papel clave en el mantenimiento del hotel mientras el jugador explora sus secretos. Su carácter combina optimismo con vulnerabilidad, lo que promete añadir profundidad emocional a la narrativa.

La propia Richards ha compartido su entusiasmo por el papel, destacando la complejidad del personaje: una joven valiente pero insegura, que lucha por mantener el equilibrio en un lugar donde la realidad parece desmoronarse. Sus canciones, según adelanta, serán una parte esencial para entender su historia y evolución.

Restaurar un hotel… y descubrir la verdad

La premisa jugable de There Are No Ghosts at the Grand nos sitúa en la costa inglesa, donde heredamos un hotel en ruinas. A partir de ahí, tenemos 30 días y 30 noches para devolverle su antiguo esplendor. Sin embargo, lo que comienza como una tarea de restauración pronto se convierte en una investigación mucho más inquietante.

Bajo las paredes desconchadas y las instalaciones defectuosas se esconde un misterio profundo que conecta el pasado del hotel con los secretos del pueblo. A medida que avanzamos, descubrimos que los personajes que habitan este lugar, incluida Lily, no son lo que aparentan: pueden ser graciosos, dañados, peligrosos… o todo a la vez. Esta combinación de gestión, exploración narrativa y elementos musicales convierte al juego en una propuesta híbrida difícil de clasificar, pero muy atractiva para quienes buscan experiencias diferentes.

Por ahora ya se puede probar una demo disponible en Steam, lo que permite tener un primer contacto con esta peculiar mezcla de misterio, humor y musical.