Horario y dónde ver el primer partido de Carlos Alcaraz en el US Open tras su lesión de muñeca

Redacción ElDesmarque Madrid, 25 AGO 2026 - 08:41h.

El estreno del tenista murciano en el último Grand Slam de la temporada será en el torneo de dobles mixtos junto a Serena Williams

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Carlos Alcaraz vuelve a las pistas. El tenista murciano afronta en Nueva York su regreso a la competición después de cuatro meses alejado de las pistas por su lesión de muñeca, y lo hará con un partido muy especial. Antes de comenzar su defensa del título individual, el de El Palmar formará pareja con Serena Williams en el dobles mixto del US Open 2026. La estadounidense también protagoniza uno de los grandes regresos de esta edición ya que no disputa el US Open desde 2022 y vuelve así al torneo que conquistó en nueve ocasiones: seis de ellas en individuales, dos en dobles y una en dobles mixto.

Carlos Alcaraz y Serena Williams, una pareja de lujo

El dobles mixto reunirá a algunas de las grandes figuras del tenis mundial y, además del Alcaraz - Williams, otra de las parejas destacadas es la de Novak Djokovic y Aryna Sabalenka. La gran ausencia será la de Jannik Sinner, que no podrá estar por lesión. La competición cuenta con 24 parejas y se disputa en el Arthur Ashe Stadium. El formato también será diferente al habitual: los partidos serán al mejor de tres sets, con mangas a cuatro juegos y punto decisivo en caso de empate a 40. Si es necesario un tercer set, se resolverá mediante un super tie break a diez puntos.

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El cuadro principal tendrá 16 equipos: seis clasificados directamente por ranking, ocho invitados y dos procedentes de la fase previa.

Fecha y hora del debut de Carlos Alcaraz en el US Open

El torneo comenzará este martes 25 de agosto. El esperado debut de Alcaraz junto a Serena Williams está previsto para no antes de las 20:00h en horario peninsular español. Será el primer partido oficial del murciano desde el pasado mes de abril y, por tanto, una primera oportunidad para comprobar sus sensaciones después de su lesión. Sus rivales serán Lloyd Glasspool y E. Routliffe.

Dónde ver el partido por televisión

El encuentro de Alcaraz y Serena Williams podrá seguirse en España a través de Movistar Plus, concretamente en los canales M+ Deportes 2 (dial 64) y M+ Deportes 3 (dial 65). Una cita especial para el tenis y también para Alcaraz, que vuelve a competir cuatro meses después junto a una de las grandes leyendas de este deporte.