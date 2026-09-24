Alberto Cercós García 24 SEP 2026 - 17:13h.

Los periodistas de Mediaset han presentado ante anunciantes y agencias de medios una oferta transversal de eventos, competiciones y contenido informativo y de entretenimiento vinculado al deporte para los próximos meses

Inaugurado por Davide Mondo, consejero delegado de Publiespaña, y conducido por Diego Losada, el evento ‘Deportes Publiespaña’ ha puesto en valor el amplio universo deportivo del grupo

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Publiespaña, agencia coordinada por MFE ADVERTISING, concesionaria internacional del grupo audiovisual privado europeo MFE‑MediaForEurope, ha presentado hoy al mercado de la mano de los principales referentes del deporte en Mediaset España la oferta comercial vinculada de eventos, contenidos informativos y de entretenimiento deportivo que formarán parte del grupo en los próximos meses.

Inaugurado por Davide Mondo, consejero delegado de Publiespaña, quien ha destacado el valor estratégico del deporte dentro de la propuesta publicitaria de la compañía, y conducido por Diego Losada, el evento ‘Deportes Publiespaña’ ha congregado a Manu Carreño, Matías Prats Chacón y Ricardo Reyes, presentadores de ElDesmarque; Josep Pedrerol y parte de su equipo de colaboradores de ‘El Chiringuito’; y Fernando Ruiz, director de Deportes de Eurosport en España, canal comercializado en exclusiva por la filial de Mediaset España a raíz de su reciente acuerdo con Warner Bros. Discovery.

Todos ellos han llevado a cabo un recorrido por las principales propuestas deportivas que comercializará Publiespaña de cara al último tramo del año, configurando una oferta que integra grandes competiciones -de motor, NFL, fútbol, ciclismo, tenis y deportes de invierno-, información, análisis y entretenimiento en torno al deporte y un entorno que ofrece a las marcas múltiples oportunidades de conexión con las audiencias y de generar conversación a través de distintos formatos y experiencias de consumo.

Amplitud y diversidad para atraer a distintos perfiles de audiencia

Manu Carreño, Matías Prats Jr. y Ricardo Reyes, representantes de ElDesmarque, sello de la información deportiva en Mediaset España, han realizado un balance de las grandes citas del año y han avanzado las próximas apuestas del área, entre ellas nuevos grandes premios de motociclismo, la NFL y una nueva edición de la gala Desmarcadas, que tiene como objetivo reconocer la trayectoria y los logros de destacadas deportistas españolas, así como su contribución a la igualdad a través del deporte.

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A continuación, Fernando Ruiz, de Eurosport en España, ha presentado las principales competiciones y disciplinas que formarán parte de la oferta del canal hasta final de año y ha puesto de relieve la amplitud y diversidad de una programación capaz de atraer a distintos perfiles de audiencia mediante un calendario prácticamente ininterrumpido de contenidos deportivos.

Por último, Josep Pedrerol y varios de los colaboradores de ‘El Chiringuito’ han compartido las claves de la nueva temporada del formato, convertido en el gran referente del debate futbolístico en televisión y de la conversación en torno a la actualidad del deporte rey.

La potencia del medio audiovisual con la capacidad del deporte para conectar, emocionar y generar conversación

‘Deportes Publiespaña’, el nuevo ecosistema deportivo comercializado por la filial de Mediaset España, destaca por la diversidad de competiciones, formatos y contextos de comunicación, capaces de reunir a grandes audiencias, emocionar y generar conversación, en un entorno potente como el del medio audiovisual.