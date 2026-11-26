Juan Pérez 26 NOV 2026 - 23:55h.

Los Bears logran un touchdown in extremis para ganarle a su rival divisional

El resto de la jornada deja dos partidazos más en Mediaset el fin de semana

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La festividad del Día de Acción de Gracias es especial en Estados Unidos y el partidazo entre Chicago Bears y Detroit Lions ha estado a la altura con dos de las ofensivas más voraces de la NFL. Con un marcador que superó los 70 puntos entre las dos franquicias, el primero de los tres partidos que retransmite Mediaset esta semana dejó un cierre apoteósico después de un festival de placajes, recepciones, carreras y un sinfín de jugadas dignas de una Super Bowl. Si esta hubiese sido una final, se convertiría en una histórica desde luego, sobre todo por lo que han ejecutado jugadores como Caleb Williams, Amon-Ra o el mismísimo Jahmyr Gibbs. Este último con una celebración icónica en la que hace como que rellena un pavo después de anotar uno de sus touchdowns.