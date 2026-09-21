Valencia entrega sus premios anuales del deporte

David Torres 21 SEP 2026 - 20:17h.

Los Premios FDM de la Ciudad de València reconocen a los referentes del deporte escolar, popular y de la ciudad

La gala distingue a deportistas, clubes, entidades, técnicos y voluntarios por sus logros y por su contribución a la promoción del deporte valenciano

Compartir







ValenciaLos Premios FDM de la Ciudad de València correspondientes a 2025 han reconocido a deportistas, equipos, clubes, entidades, técnicos, medios de comunicación y voluntarios que, desde diferentes ámbitos, contribuyen al crecimiento y la promoción del deporte en la ciudad. La gala ha puesto el foco tanto en los resultados deportivos como en los valores que acompañan a la práctica deportiva y en el papel que desempeñan las personas y organizaciones que hacen posible el deporte valenciano. “València es tierra de talento, en múltiples disciplinas, también en el deporte. Vuestros éxitos son una buena muestra”, ha afirmado la alcaldesa, María José Catalá. “Por eso, nuestra obligación como Ayuntamiento no puede ser otra que hacer de esta una ciudad donde practicar deporte sea cada vez más fácil”, ha añadido.

La alcaldesa ha resaltado que “sólo este año, destinamos 56 millones para ampliar, reformar y construir instalaciones deportivas en los barrios, y para apoyar a entidades deportivas”. “Y creo que los resultados avalan esta apuesta por el deporte: Un tercio de la población de València, más de 265.000 personas, practicaron deporte en la red de espacios deportivos municipales en 2025. Un 54% más que en 2024”, ha concluido Catalá.

Deporte escolar y deporte adaptado

El bloque dedicado al deporte en edad escolar ha distinguido a Asier Herrero Palanquescomo Deportista en Edad Escolar Más Destacado. El nadador de natación artística del Club de Natación Atlantis fue primer clasificado en figuras en el Campeonato de España Alevín de Invierno y segundo clasificado en Dúo Mixto en el Campeonato de España Alevín de Verano. En esta misma categoría, Julia Honciu Ballester, esgrimista de la Sala d’Armes de València, ha recibido el reconocimiento como Deportista en Edad Escolar Más Destacada. Entre sus logros figuran la clasificación entre las ocho mejores del Circuito Europeo Coupe de Samaria, en Eslovaquia; los títulos de campeona de España Infantil M15 y campeona de España por equipos M23; la medalla de plata en los Juegos Mediterráneos Infantiles de Croacia y el triunfo en la Copa Internacional Rapid de Rumanía. Alicia Munera Jurado, del València Club de Halterofilia, ha obtenido la Mención de Plata como Deportista en Edad Escolar Más Destacada tras proclamarse campeona de España Sub15 en la categoría de más de 69 kilos.

El deporte adaptado también ha tenido un reconocimiento específico con los premios al Deportista y la Deportista en Edad Escolar con Discapacidad Más Destacados, concedidos a Rafael Perales Vilanova y Ainara Martínez Blanco, respectivamente. Ambos son atletas del Club ONCE València. Perales ha sido campeón de España sub16 en varias pruebas y campeón de los 800 metros lisos sub17 en los Juegos Europeos para Jóvenes, mientras que Martínez Blanco ha conseguido dos oros en el Campeonato de España de su categoría y las victorias en los 100 y 400 metros lisos de los Juegos Europeos para Jóvenes.

El entrenador más destacado

El reconocimiento al Entrenador-Técnico Más Destacado ha recaído en José Aguirre Cano, técnico de triatlón vinculado a las Escuelas Deportivas Municipales y a la formación deportiva en edad escolar en diferentes colegios de València. El jurado ha valorado especialmente su orientación educativa, la transmisión de valores deportivos y su compromiso con el deporte escolar y popular, así como su proceso de superación personal y su papel como referente en la promoción del deporte adaptado.

Equipos

En el apartado de equipos, el Valencia Club Halterofilia ha sido reconocido como Equipo o Club Deportivo en Edad Escolar Más Destacado, después de proclamarse campeón de España de la Liga Nacional Sub15 femenina y conseguir el bronce en la Liga Nacional de Halterofilia Sub15 masculina. Por su parte, la Comisión Deportiva del Barrio de Natzaretha recibido el premio a la Entidad, Asociación o Centro Educativo que Más Ha Apoyado el Deporte en Edad Escolar, por su compromiso con la promoción del deporte y la participación vecinal. Entre sus iniciativas destaca la organización de la Semana Deportiva del Barrio de Natzaret 2025 y la puesta en marcha del programa ‘Nadar en Natzaret’.

Deporte popular y voluntariado

La segunda parte de los reconocimientos se ha centrado en el deporte popular y el voluntariado deportivo. Sandra Requena Bonet, tenista del Club de la Universitat de València, ha sido distinguida como Deportista Popular Más Destacada. Entre sus resultados figuran el campeonato autonómico universitario de tenis por equipos, el Campeonato de España Universitario en dobles femeninos, un bronce en dobles mixtos y el título de campeona de Europa universitaria en el European Universities TennisChampionship de Coimbra, Portugal.

El premio a la Trayectoria Deportiva Más Destacada en el Ámbito del Deporte Popular ha sido concedido ex aequo a Paco Claros Beneyto y Carmen Martí Ferriol. Ambos fueron ya reconocidos en la gala del XX aniversario del Circuito de Carreras Populares de la ciudad por su presencia en sus diferentes ediciones. Claros ha participado en las 197 pruebas celebradas durante los últimos 20 años, mientras que Martí ha tomado parte en 89 de las 90 carreras disputadas durante los últimos diez años.

El reconocimiento al Equipo o Club Deportivo Popular Más Destacado ha recaído en el Club de Vóley Playa Beachbol, por su colaboración con la Fundación Deportiva Municipal en proyectos como ‘Esports al Barri’ y ‘El cole se va a la playa’. A través del vóley playa, estas iniciativas han acercado el deporte a los barrios y han generado espacios de convivencia y participación, con más de 3.500 niños, niñas y jóvenes que han podido disfrutar de actividades deportivas y conocer esta disciplina.

Las Asociaciones de Vecinos de Benimaclet y La Isla han recibido exaequo el premio a la Entidad, Asociación o Colectivo que Más Ha Apoyado el Deporte Popular, por su compromiso con la promoción de la actividad física y los hábitos saludables y por su impulso y colaboración en el programa ‘Marxa Nòrdica als Barris’. En su primera edición, esta iniciativa reunió a 90 participantes y acercó la práctica deportiva al aire libre a ambos barrios, favoreciendo también la convivencia y la socialización.

La gala también ha querido reconocer la labor de quienes hacen posible la celebración de acontecimientos deportivos desde la participación desinteresada. Roberto Blanes Andrés ha sido distinguido como Voluntario Deportivo Más Destacado, tras casi una década de dedicación a la Oficina del Voluntariado Deportivo. Desde su incorporación en 2017 ha participado en la organización y desarrollo de 157 eventos deportivos. El premio a la Voluntaria Deportiva Más Destacada ha recaído en Maribel Martínez González, incorporada a la Oficina del Voluntariado Deportivo en 2023 y participante desde entonces en 68 eventos deportivos.

La S.D. Correcaminos ha recibido el premio a la Entidad, Asociación o Colectivo que Más Ha Apoyado el Movimiento del Voluntariado en la Ciudad de València, en reconocimiento a su colaboración con la Oficina del Voluntariado Deportivo durante 2025 y a su participación en diferentes eventos deportivos celebrados en la ciudad.

El último bloque de premios ha ampliado el reconocimiento a otros agentes fundamentales para el deporte valenciano. El programa ‘A córrer’, de Xavi Blasco, ha sido distinguido como Medio de Difusión que Más y Mejor Ha Apoyado y Difundido la Realidad Deportiva de la Ciudad, por su contribución a la difusión del deporte popular valenciano, las carreras populares y el atletismo, así como por dar protagonismo a deportistas, clubes y organizadores locales y a las historias personales vinculadas al deporte.

El Club de Vóley Playa Beachbol ha recibido también el premio a la Entidad Deportiva que Más Ha Promovido la Igualdad de Género y la Diversidad Sexual en la Práctica de la Actividad Física y el Deporte en la Ciudad de València. El club cuenta con más de 17 equipos femeninos federados y más de 1.000 deportistas. Además, ha facilitado la práctica del vóley playa a más de 1.200 niñas de colegios de València y ha acogido en sus instalaciones a más de 150 mujeres en riesgo de exclusión social, utilizando el deporte como herramienta de participación e inclusión.

El premio a la Nobleza o Juego Limpio ha reconocido a Antonio Pradillo Carrasco por su actuación durante el Campeonato del Mundo de Kayak de Depredadores, celebrado en Portugal. Ante el naufragio de un deportista de la selección de Rumanía, Pradillo interrumpió su competición para acudir en su auxilio pese a las condiciones meteorológicas adversas. La decisión supuso perder más de una hora de competición y el podio al que aspiraba, pero permitió salvar la vida de otro deportista.

Julia Honciu Ballester ha recibido la Beca Pipo Arnau

Finalmente, Julia Honciu Ballester ha recibido la Beca Pipo Arnau, una ayuda económica destinada a la Deportista Escolar Más Destacada. La beca, creada a propuesta de la familia Arnau, se entregó por primera vez el pasado año con el objetivo de mantener viva la memoria de una figura estrechamente vinculada al impulso y desarrollo del deporte en València. El acto ha concluido también con un homenaje a Pipo Arnau, que desde este año cuenta con una calle en su nombre, como recuerdo de su trabajo y legado al deporte valenciano.

Los Premios FDM de la Ciudad de València representan así un reconocimiento conjunto a las diferentes realidades que conforman el ecosistema deportivo de la ciudad: desde el deporte escolar y el alto rendimiento hasta la práctica popular, el deporte adaptado, el voluntariado, la igualdad, la inclusión, el juego limpio y la difusión de la actividad deportiva. Una gala que pone en valor no solo los resultados alcanzados durante el año, sino también el esfuerzo cotidiano de deportistas, clubes, entidades y personas que contribuyen a que el deporte forme parte de la vida de la ciudadanía valenciana.