Iris Tió hace historia y rompe la maldición: primer oro para España en el Europeo de París

Redacción ElDesmarque Madrid, 04 AGO 2026 - 12:07h.

La catalana culmina su gran campeonato con una actuación decisiva y estrena el casillero de victorias de la delegación española

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España ya tiene su primer oro en los Europeos de natación artística de París y lleva la firma de Iris Tió. La catalana se ha proclamado campeona continental en la final del solo técnico, poniendo fin a una racha de platas y bronces que había impedido hasta ahora escuchar el himno español en la capital francesa. Tió se impuso con una puntuación total de 263,6250, apenas 0,2433 puntos por delante de la bielorrusa Vasilina Khandoshka, mientras que la alemana Klara Bleyer completó el podio. La victoria llega después de varios días en los que la española había estado muy cerca del oro. Antes de este triunfo ya había conquistado la plata en el dúo libre femenino junto a Lilou Lluis, otra plata en el dúo libre mixto con Dennis González y un bronce en el solo libre, confirmándose como la gran referencia de la delegación española en estos campeonatos.

La apuesta por la interpretación artística acaba teniendo premio

La medalla de oro también supone un respaldo a la filosofía que España ha mantenido durante todo el campeonato. Mientras otras selecciones han apostado por ejercicios con una dificultad técnica superior, el equipo español ha vuelto a confiar en el peso de la interpretación artística, una seña de identidad que ya ha dado grandes resultados en temporadas anteriores.

En el solo técnico, esa apuesta ha resultado ser el escenario ideal. Iris Tió arrancó con casi cuatro puntos menos de dificultad que la bielorrusa Vasilina Khandoshka y más de tres menos que la alemana Klara Bleyer. Sin embargo, en el solo técnico esa desventaja quedó reducida, ya que cinco de los seis elementos eran obligatorios para todas las participantes y solo el híbrido permitía marcar diferencias.

Khandoshka y Bleyer buscaron esa ventaja en la dificultad, pero la catalana respondió con una interpretación sobresaliente de Mio Cristo piange diamanti, con música de Rosalía, que le dio 114,200 puntos en impresión artística, según recoge la Agencia EFE. Esa nota resultó decisiva para compensar la ejecución de sus rivales y acabar imponiéndose con 263,6250 puntos, apenas 0,2433 más que Khandoshka, mientras Bleyer completó el podio a algo más de cinco puntos de la española.

Las declaraciones de Iris Tió después de proclamarse campeona de Europa

“Estoy súper contenta con esta medalla porque la he podido disfrutar muchísimo y también estar muy concentrada en los elementos técnicos. Estoy orgullosa de cómo me han salido porque hay veces que no los noto tan bien y esta vez los he notado bastante bien. Ahora toca ver el vídeo, pero las primeras sensaciones son muy buenas”, aseguró Iris Tió para RNE tras conquistar el oro en el solo técnico de los Europeos de París.

La nadadora española también quiso agradecer el trabajo de su equipo y explicar el significado que tiene la coreografía con la que logró el título. “Es una rutina y una canción que me emociona incluso a mí y es una coreografía que me ha encantado desde el primer momento que la montamos. Creo que tengo los mejores entrenadores del mundo; cada uno, con su especialidad, me ayuda al máximo y gracias a ello he podido conseguir esto”, concluyó.

Cuarta medalla y todavía con opciones de ampliar el botín

El oro confirma el excelente campeonato de Iris Tió. La catalana suma ya cuatro medallas en París: dos platas, un bronce y ahora el ansiado oro que rompe el “maleficio” de la delegación española. Además, su participación en los Europeos todavía no ha terminado. La nadadora aún tiene por delante las pruebas por equipos, tanto la rutina técnica como la acrobática, por lo que España mantiene sus opciones de seguir ampliando un medallero que, gracias a Iris Tió, ya cuenta con el primer oro del campeonato.