Alberto Cercós García 25 JUL 2026 - 17:54h.

Juancar Gimeno logra una hazaña espectacular: sube las cimas del Mauna Loa y el Mauna Kea en 20 horas y 17 minutos

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A Juancar Gimeno nunca se le ocurren retos sencillos. El deportista español es especialistas en plantearse unas aventuras que pocos pueden llevar a cabo. En anteriores capítulos, Gimeno se empeñó en ir a la Patagonia para hacer unos 1.200 kilómetros a pie, lo que sería unos '30 maratones en tan sólo 13 días'. Antes, hizo historia al subir cinco veces el Monte Fuji en un mismo día. Y, ahora, el reto era el de alcanzar las cimas del Mauna Loa y el Mauna Kea (los dos volcanes más grandes del mundo) en menos de 24 horas. Con mucho sufrimiento, con momentos de deshidratación y recordando lo duro que fue mentalmente su aventura en la Patagonia. Todo se lo cuenta a Kerman de Frutos, donde reconoce que todo ese esfuerzo vale la pena. "Fue increíble y algo más vendrá a final de año", cuenta el madrileño.