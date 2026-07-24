Valencia iluminará sus puentes con la ayuda del Maratón para que se pueda correr por la noche

David Torres 24 JUL 2026 - 12:34h.

La financiación del proyecto correrá a cargo de la Fundación Trinidad Alfonso y el Ayuntamiento de Valencia se encargará de su mantenimiento

El Maratón Valencia patrocinará al Club de Atletismo de Valencia para salvarlo

Compartir







ValenciaLa Junta de Gobierno Local ha aprobado, esta mañana, el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Trinidad Alfonso para la financiación, ejecución y puesta en servicio del alumbrado ornamental de los puentes situados en el Jardín del Túria. Tras ayudar al Valencia Club de Atletismo, la Fundación y el Maratón, que ya colaboraron en crear el carril para correr por el río, ahora facilitarán el entrenamiento nocturno.

El proyecto consiste en la iluminación de los 17 puentes situados en el Jardín del Túria, incluido los puentes históricos: “este proyecto no solo reforzará la seguridad de los miles de usuarios que utilizan diariamente este entorno para practicar deporte o disfrutar de su tiempo de ocio, sino que, además, pondrá en valor los puentes” han destacado la alcaldesa de València, María José Catalá, y el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez.

Así es el acuerdo

El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre el Ayuntamiento de València y la Fundación para la financiación, ejecución y puesta en servicio del alumbrado ornamental de los puentes situados en el Jardín del Turia, incluyendo las instalaciones necesarias para su funcionamiento. Las actuaciones comprenderán, entre otras, las siguientes:

- instalaciones de iluminación ornamental;

- luminarias;

- proyectores;

- sistemas de control y regulación;

- canalizaciones;

- cableado;

- cuadros eléctricos;

- acometidas;

- sistemas de protección;

- obra civil necesaria.(zanjas, arquetas, etc…)

- y cualesquiera otros elementos técnicos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.

La Fundación asumirá íntegramente la financiación del proyecto, así como la contratación y ejecución de las actuaciones técnicas necesarias; la redacción de los proyectos técnicos necesarios; la dirección técnica de las actuaciones; la legalización de las instalaciones y la entrega al Ayuntamiento de València de toda la documentación técnica final de las instalaciones ejecutadas.

La financiación del proyecto correrá a cargo de la Fundación Trinidad Alfonso y el Ayuntamiento de Valencia se encargará de su mantenimiento

El Ayuntamiento de València se compromete, entre otros, a tramitar los informes, autorizaciones y actuaciones administrativas municipales necesarias para la ejecución de las actuaciones previstas, y a asumir el mantenimiento ordinario posterior de las instalaciones una vez recepcionadas por el Ayuntamiento de València.

La alcaldesa ha destacado que este proyecto financiado por la Fundación Trinidad Alfonso se une a la gran inversión de 35 millones de euros que el Ayuntamiento va a poner en marcha para renovar varios tramos del Jardín del Túria y para llevar a cabo una gestión integral del mismo: “El Jardín del Túria es la gran joya de la ciudad y vamos a embellecerla, cuidarla aún más y ponerla en valor”