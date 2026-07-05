David Torres 05 JUL 2026 - 15:01h.

Oyarzabal y Lamine, las apuestas más repetidas

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MurciaEspaña calienta motores para jugar contra Portugal. Y es que, por primera vez desde 2010 vuelve a la fase de octavos de final del Mundial 2026, que quedaron definidos este viernes con el rival que esperaba Suiza tras la definición del último partido de dieciseisavos, que ganó Colombia por 1-0 a Ghana. La ronda de octavos de final, segunda de eliminación directa del Mundial 2026, comenzará este sábado 3 de julio con la clasificación de Marruecos ante Canadá y de Francia ante Paraguay. Brasil se las verá con Noruega en Nueva York/Nueva Jersey el domingo de julio, misma fecha para el choque entre México e Inglaterra en Ciudad de México. Todos ellos se disputarán con la atención plena del field de jugadores del CNP Winamax de Murcia que, un año más ha batido su récord de registros.

El lunes de madrugada habrá acabado la tercera etapa del CNP, todos los jugadores, estarán por tanto en casa para ver cómo España se enfrentará con Portugal en Dallas el 6 de julio (también el Estados Unidos y Bélgica, que jugarán el mismo día en Seattle y los octavos, que terminarán el martes 7 de julio con los choques Argentina-Egipto y Suiza-Colombia). Pero claro, el Portugal España es fijo y está presente como el jueves pasado el duelo ante Austria. Y ElDesmarque ha querido saber qué opinan los que más saben de apostar y jugar. La pareja... de goles de Oyarzabal,