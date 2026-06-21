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Los mejores puntos del cierre de la Reserve Cup Marbella: Busquets y Carlos Moyá alucinan

Los mejores puntos del cierre de la Reserve Cup Marbella: Busquets y Carlos Moyá alucinan
Busquets y Carlos Moyá alucinan con los mejores puntos de la Reserve Cup Marbella 2026. eldesmarque.com
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¿Te perdiste la última jornada de la Reserve Cup Marbella 2026? No te preocupes. Hemos preparado el mejor resumen para ti. Dale al play y disfruta de los tres partidazos que cerraron el torneo en Marbella. Y de regalo, los mejores momentos de la ceremonia en el podio con los integrantes del equipo campeón, el Team Sierra Blanca Estates.

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