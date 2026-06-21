Los mejores puntos del cierre de la Reserve Cup Marbella: Busquets y Carlos Moyá alucinan

Redacción ElDesmarque 21 JUN 2026 - 16:35h.

Dale al play y disfruta de los mejores puntos de la última jornada ya ceremonia de premios de los campeones

La Reserve Cup Marbella pone el broche de oro con la victoria del Team Sierra Blanca Estates bajo la mirada de grandes rostros como Carlos Alcaraz

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¿Te perdiste la última jornada de la Reserve Cup Marbella 2026? No te preocupes. Hemos preparado el mejor resumen para ti. Dale al play y disfruta de los tres partidazos que cerraron el torneo en Marbella. Y de regalo, los mejores momentos de la ceremonia en el podio con los integrantes del equipo campeón, el Team Sierra Blanca Estates.