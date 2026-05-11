Redacción ElDesmarque 11 MAY 2026 - 17:19h.

Ni una mañana de mucho viento y fuertes trombas de lluvia amilanaron a los cerca de 80 golfistas en liza en el club sevillano, entre los que el mejor fue Javier Feliú que ganó el Premio ‘Scratch’

En Primera Categoría se impuso Daniel Lozano y en Segunda se hizo con el triunfo Francisco Bernárdez

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El segundo torneo de la VI edición del Circuito Albatros se jugó en el Club Zaudín Golf con una climatología adversa en una mañana de mayo en Sevilla, quién lo podría imaginar en este mes. Pero ganaron todos, los casi 80 golfistas inscritos, que resistieron a la tempestad de viento casi huracanado, salpicado con hasta tres fuertes trombas de lluvia, a las que hicieron frente los jugadores. Algunos de forma peculiar, como el inglés Paul Euan, que jugó en bermudas, con polo de manga corta y su bolsa al hombro durante todo el recorrido andando sin paraguas. Su recompensa la obtuvo al final cuando supo que ganó la bola más cercana mixta en el hoyo 11.

La mañana fue épica y entre todos los golfistas en liza el mejor fue Javier Feliú, que se llevó el Premio ‘Scratch’ con 26 valiosos puntos brutos en una jornada infernal, aunque de golf auténticamente británico en la capital de Andalucía.

En la Primera Categoría el vencedor fue Álvaro Lozano gracias a los sufridos 35 puntos sumados, uno sobre el par de su hándicap. De esa forma se impuso con dos puntos de ventaja sobre Fernando Adare, mientras que la tercera plaza del podio fue para Óscar Mártínez con 31 puntos.

En Segunda Categoría la victoria la logró Francisco Bernárdez con unos exelsos 41 puntos. No menos buenos fueron los 39 puntos de Jorge Liaño, que tuvo que conformarse con la segunda plaza aventajando en dos puntos a un triplete de jugadores encabezados por Cayetano Martínez. De manera que sólo cinco jugadores lograron ganarle al campo con su hándicap de juego.

De esta forma Feliú, Lozano y Bernárdez se clasificaron como campeones para disputar la Gran Final del circuito que se celebrará en Playa Serena (Roquetas de Mar) el 1 de noviembre. De manera que se unen a José López (Scratch), Alfredo Carretero (1ª Categoría) y Juan Pedro Gázquez (2ª Categoría) que fueron los ganadores de la primera cita del año celebrada en La Envía (Almería).

Sostenibilidad, igualdad e inclusión son los valores de un circuito que cuenta con la figura del torero Pepín Liria como embajador, y que se pusideron de manifiesto en tierras sevillanas, en un evento que promueve la responsabilidad social y ambiental a través de un deporte que valora su conexión con la naturaleza. Deporte y turismo se unen para ensalzar unos principios esenciales en la sociedad actual, con el reto de promover la competitividad en todos los rincones de Andalucía como destino turístico y gastronómico.

Las próxima citas

La tercera prueba de los quince torneos del circuito se disputará el 31 de mayo por Playa Serena (Roquetas de Mar, Almería), para continuar el 6 de junio en el Real Club de Campo de Córdoba, el 20 de junio en La Monacilla (Huelva), 4 de julio Los Moriscos (Motril, Granada), 26 de julio Montecastillo (Jerez, Cádiz), 29 de agosto Quinta do Vale (Portugal), 12 de septiembre Guadalmina (Marbella, Málaga), 26 de septiembre La Cañada (Sotogrande, Cádiz), 3 y 4 de octubre RACE (Madrid), 17 de octubre Altorreal (Molina de Segura, Murcia), La Garza (Linares, Jaén), para celebrar la citada Gran Final el 1 de noviembre en Roquetas de Mar con la presencia todos los ganadores de las pruebas regulares.

Más de un millar de jugadores pasarán por los citados clubes, en una puesta en escena que apuesta por Andalucía. No en vano doce de sus escenarios están ubicados en el más del centenar de campos que aglutina la región de este a oeste, para poner así el foco en su mayor promoción y desarrollo. Todo ello gracias al apoyo de la Junta de Andalucía, Costa del Sol y la Región de Murcia, los Ayuntamientos de Córdoba, Villarrasa, Motril y Roqueta de Mar, las Diputaciones de Granada, Almería, Huelva y Córdoba, así como un amplio tejido empresarial andaluz como Cervezas Alhambra, Puleva, Amarga y Pica, Ocean Group, Allianz Seguros, Solán de Cabras,

Fuzetea, Royal Blis, Asesunion y Bodega 12 PB.