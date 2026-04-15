ElDesmarque 15 ABR 2026 - 12:19h.

El test selectivo de la nueva modalidad olímpica del remo se celebra este fin de semana en la localidad gaditana

Participa un centenar de deportistas procedentes de 15 clubes de Andalucía, Valencia, Galicia, Murcia y País Vasco

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La Línea de la ConcepciónNuevo punto de inflexión en el calendario de la Federación Española de Remo con la disputa, este fin de semana, del Open de acceso al equipo nacional de la modalidad beach sprint, disciplina que se estrenará en el programa olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028. La localidad gaditana de la Línea de la Concepción acoge desde el viernes la cita que comenzará a definir los equipos nacionales que tomarán parte en los Campeonatos de Europa, con sede aún por definir; y Mundiales absolutos y sub19 de la presente temporada, además de los Juegos Olímpicos juveniles, a celebrar en octubre y noviembre, respectivamente.

La Playa de Poniente, escenario el pasado año de la Copa de la Juventud y el Campeonato de España de esta explosiva disciplina que combina carreras desde la orilla hasta el bote y un recorrido posterior en el agua entre balizas de 500 metros para concluir a pie en el arco de salida, vuelve a convertirse en el epicentro del beach sprint patrio. Lo hace de la mano de la Federación Española de Remo, la Federación Andaluza y el Club Remo de Mar La Línea, además de la firma Flilippi, que cede las embarcaciones, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de La Línea, que también colaboran en la organización de una prueba programada de forma exclusiva en la modalidad de solo.

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Un centenar de deportistas de quince clubes

Para la ocasión, se han inscrito un centenar de deportistas procedentes de 15 clubes de cinco comunidades: Andalucía, Valencia, Galicia, Murcia y País Vasco. En concreto, participan en La Línea representantes del C.D. Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla, Club de Remo Linense, Club Remo de Mar La Línea, Club Tiempo Libre El Ejido, Real Club Mediterráneo de Málaga, los alicantinos Club de Mar Clot de L’Illot, Real Club Náutico Calpe, Real Club Náutico de Torrevieja, Real Club Regatas de Alicante y Club Náutico Santa Pola, el gallego Club de Remo Cedeira, los murcianos Club de Remo Águilas, Club Náutico Santa Lucía y Real Club Regatas de Cartagena y el vasco Raspas del Embarcadero.

Entre los nombres propios a seguir, de los 21 inscritos en la categoría absoluta masculina destacan Ander Martín (Torrevieja), vigente subcampeón del mundo; el campeón intercontinental Adrián Miramón (Raspas), Miguel Salas (Alicante), plata mundial 2026 y vencedor hace un par de semanas del Trofeo Lido Filippi italiano; Pablo Hermoso (Mediterráneo), subcampeón del mundo el pasado año; los internacionales Salvador Díaz, Marcos Delgado (Mediterráneo) y Joaquín Montero (Cedeira) y el campeón mundial juvenil Ignacio Ramón-Borja (El Campello).

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En solo femenino absoluto serán 18 las participantes, incluidas Teresa Díaz (Mediterráneo), bronce en el Europeo y cuarta en el Mundial el pasado año; la campeona mundial Esther Briz (Raspas), las subcampeonas mundiales 2026 Maialen Mielgo (Raspas) y Mª Ángeles Macián (Cartagena), la medallista internacional Nadia Felipe (El Campello), las platas intercontinentales juveniles Marta Paradas (Mediterráneo) y Carmen Jarabo (Alicante) o la local Alejandra García (Remo de Mar La Línea), quinta en la última cita mundialista juvenil.

Y en la categoría juvenil, con 35 remeros y 23 remeras en liza, figuran el bronce europeo Xavier Torres (Santa Pola), Enrique Martínez o Sara Torres, bronce en la Copa de la Juventud en este mismo escenario.

Calendario de viernes y sábado

El Open de acceso al equipo nacional beach sprint, que se reserva la jornada del domingo por si las condiciones meteorológicas no permitieran completar el programa inicial, se iniciará el viernes con la celebración de los time trials o toma de tiempos. Programados en dos rondas, de 9:00 a 12:10 y 16:00 y 18:20, darán paso a una tercera ya de duelos directos o knockouts, en la matinal del sábado, de 8:30 a 11:30, que definirán los ocho clasificados que disputarán las eliminatorias desde cuartos de final, con enfrentamientos entre dos embarcaciones.

Los cruces definitivos, hasta las rondas finales, se iniciarán a las 15:00 horas con la categoría juvenil femenina, a la que seguirán la juvenil masculina (16:10 h), la absoluta femenina (17:20 h) y la masculina, que pondrá el colofón al campeonato a partir de las 18:30 horas.

La cuenta atrás para el Open de acceso al equipo nacional beach sprint se ha iniciado este martes con su presentación a los medios, acto que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de La Línea con la presencia del concejal de Deportes linense, Alejandro García; el presidente de la Federación Española de Remo, Miguel Ángel Millán; el tesorero de la FER, Javier Cáceres; el secretario de la Federación Andaluza, Luis Moreno; y el presidente del Club Remo de Mar La Línea, Abel Salas.