David Torres 10 MAR 2026 - 16:15h.

Se disputará del 6 al 14 de junio en el Pabellón Fuente de San Luis

ValenciaValencia ha presentado oficialmente su estreno como sede del Qatar Airways Premier Padel Tour con la puesta de largo del Valencia Premier Padel P1, torneo que se disputará del 6 al 14 de junio en el Pabellón Fuente de San Luis. El acto, celebrado en el Complejo Deportivo-Cultural La Petxina, ha servido como punto de partida para una cita que coloca a Valencia en el mapa del pádel internacional.

Según apuntó el Ayuntamiento de la ciudad, la entrada en este torneo se hace con la idea de consolidar València en el calendario de "los próximos años" y esta presentación, realizada con tres meses de antelación al torneo, buscaba impulsar el crecimiento del evento y generar expectación entre los aficionados,

“València quiere ser la mejor ciudad para vivir y también para acoger grandes eventos deportivos. Estamos preparados para vivir otro gran hito deportivo, como es el Premier Pádel Tour, desde una instalación deportiva tan emblemática para la ciudadanía como es nuestra querida Fonteta”, apuntó la concejala de deportes Rocío Gil.

“Venimos de unas semanas donde València ha vuelto a demostrar su capacidad organizativa acogiendo grandes eventos y en junio lo volveremos a demostrar posicionando nuestra ciudad en el mapa internacional del pádel de máximo nivel”, añadió.

Por su parte, el director general de deportes de la Generalitat, Luis Cervera, dijo que el hecho de que la ciudad "acoja de nuevo el mejor pádel del mundo no es una casualidad, es el reflejo del gran momento que vive el pádel de la Comunitat Valenciana". En ese contexto destacó la alineación de la federación instituciones, clubes y entidades privadas”.

Por su parte, el diputado de Turismo y Deportes de la Diputació de València, Pedro Antonio Cuesta, señaló que “el torneo es una oportunidad magnífica para proyectar Valencia alrededor del mundo”.

El presidente de la Federación de Pádel de la Comunitat Valenciana, Alfonso Monferrer, destacó la idea común de que "el mejor pádel del mundo se quede" en València.

A la presentación, asistieron Tamara Icardo, actual top 9 del 'ranking' mundial, y Edu Alonso, situado entre los 18 mejores del mundo.

¿Cómo inscribirse a la preventa?

Más de mil aficionados se han inscrito ya para la preventa de las entradas del 'València Premier Pádel P1', el torneo del 'Qatar Airways Premier Pádel Tour' que se disputará del 6 al 14 de junio en la Fonteta, según desveló la organización en el presentación del evento en el Complejo Deportivo-Cultural La Petxina este martes.

Las entradas saldrán a la venta el 19 de marzo pero los seguidores que se apunten en esa lista de espera podrán acceder a una preventa 24 horas antes con prioridad para asientos.

Se pueden comprar las entradas pinchando en este enlace o a través de la web oficial .