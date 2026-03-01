Redacción ElDesmarque 01 MAR 2026 - 17:16h.

El Complejo Polideportivo Hytasa y las aguas del Guadalquivir se convirtieron en el epicentro de una jornada marcada por la convivencia

Cerca de 600 deportistas defendieron los colores de sus respectivos clubes

Éxito absoluto en la puesta de largo de ‘El Gran Derbi lo jugamos todos’, una iniciativa que ha situado al deporte base sevillano como el mejor prólogo posible del encuentro que este domingo medirá en el Estadio de La Cartuja al Real Betis y al Sevilla FC. El Complejo Polideportivo Hytasa y las aguas del Guadalquivir se convirtieron en el epicentro de una jornada marcada por la convivencia, la rivalidad bien entendida y un ambiente festivo que trascendió cualquier marcador. Cerca de 600 deportistas defendieron los colores de sus respectivos clubes en distintas disciplinas, evidenciando que el espíritu del derbi va mucho más allá de los 90 minutos y encuentra en el deporte formativo su mejor reflejo.

Más allá de la competición, la cita destacó por su marcado carácter integrador y por el mensaje claro lanzado desde la organización: aquí lo importante no era ganar, sino compartir, convivir y disfrutar del deporte bajo el paraguas de una de las rivalidades más intensas del fútbol español.

El evento contó con la presencia de María Tena, delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, y con la colaboración de la Fundación Cajasol, reforzando el respaldo institucional a una propuesta que nace con vocación de continuidad y con la ambición de consolidarse en el calendario deportivo de la ciudad.

En esta primera edición participaron el Club Amigos de Rugby, Ciencias Rugby, Las Cocodrilas Rugby, Club Patín Irlandesas, Club Voleibol Palestra, Federación Andaluza de Tenis, Club Baloncesto Sevilla, Waterpolo Sevilla, CD Patinando Vulpinos H.L. y Las Dragonas, configurando una fotografía coral del músculo deportivo de Sevilla

Una jornada que dejó una idea nítida: en Sevilla, el derbi no empieza cuando rueda el balón. Empieza mucho antes, en cada entrenamiento, en cada categoría base y en cada niño o niña que entiende que competir también es compartir.s.