Cristian Toro, nombrado portavoz nacional de Deportes de Vox

Saray Calzada 27 MAR 2026 - 12:52h.

Cristiano Toro se suma a los 14 portavoces que ya tiene Vox

“Quiero que el deporte vuelva a ser motivo de unión y de orgullo para España"

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Cristian Toro vuelve a estar presente en el mundo político. El medallista olímpico estuvo presente en las listas de Vox municipales de las elecciones en Madrid en 2023 y ahora ha sido nombrado portavoz nacional de Deportes de la formación liderada por Santiago Abascal.

El partido lo ha hecho oficial a través de sus redes sociales en un vídeo en donde aparece hablando el piragüista y el secretario general de Vox, Ignacio Garriga. Asegura que cogerá este cargo con "la misma disciplina, el mismo sacrificio y el mismo amor por España”. Para él haber representado su país en numerosas competiciones a nivel mundial ha sido lo máximo.

“Quiero que el deporte vuelva a ser motivo de unión y de orgullo para España, no de división ni de enfrentamiento. Quiero que el deporte se siga rigiendo por el mérito y la capacidad de nuestros deportistas, no por la ideología del Gobierno de turno. Ya no compito con un remo en las manos, pero sigo remando con el mismo compromiso en Vox para dejar un país mejor para nuestros hijos”.

Ignacio Garriga también ha intervenido para alabar a su nuevo fichaje. "Incorporar a la política a un ejemplo de esfuerzo, disciplina y amor por España”. “Sacrificio, mérito y orgullo nacional”.

“España necesita volver a situar el deporte en el centro de las políticas públicas como herramienta de salud, educación y cohesión social. Frente a la utilización ideológica del deporte, Vox propone recuperar su esencia: esfuerzo, superación y unidad”, terminó diciendo.

Cristiano Toro se suma a los otros 14 portavoces nacionales en Vox. Consideran que esto es una manera de "dar respuesta a las necesidades reales de los españoles”. Su apuesta es para “integrar el deporte como herramienta fundamental para prevenir enfermedades, combatir el sedentarismo y mejorar la calidad de vida de los españoles”.