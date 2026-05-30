David Torres 30 MAY 2026 - 19:06h.

Homenaje póstumo a la figura de José Manuel Ochotorena en la ‘I Jornada Internacional para Entrenadores de Fútbol’,

Muere José Manuel Ochotorena, ilustre del Valencia CF y el mejor preparador de porteros del mundo

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MadridLa Real Federación Española de Fútbol, encabezada por su Secretario General, Álvaro de Miguel, le ha rendido un emotivo homenaje póstumo a la figura de José Manuel Ochotorena, fallecido el 26 de octubre de 2025 a los 64 años tras una enfermedad, enmarcado en la ‘I Jornada Internacional para Entrenadores de Fútbol’, además de recibir el premio ‘Guante de Oro’ del Comité de Entrenadores que celebra su primera edición. El que fuera mejor preparador de porteros del mundo, compaginando su carrera en el Valencia (que le ha dedicado un campo con su nombre) con la selección, ha sido objeto de un sentido y merecido homenaje.

Con las emociones a flor de piel, se proyectó un vídeo con reflexiones de personas importantes en su carrera profesional, desde Iker Casillas hasta Giorgi Mamardashvili, pasando por Vicente del Bosque, Luis Enrique, Jaume Domènech, De Gea, Cañizares, Julen Lopetegui, Rafa Benítez, Pepe Reina o Andrés Palop… llevando a los 250 asistentes que llenaron el Salón Luis Aragonés a levantarse y dedicarle una ovación que parecía eterna. “Le tenemos todos muchísimo cariño a Ochotorena, nombrar su nombre hace que se abran las puertas del colectivo, como hemos visto con vuestra respuesta”, afirmó Miguel Ángel España.

Emociones a flor de piel

“Todo lo que se haga por reconocer a la figura de Ochotorena es poco, todo el mundo habla muy bien de él y ha dejado en un gran nivel la figura del Entrenador de Porteros, tanto en la Selección como en los clubes en los que ha estado”, afirmó Álvaro, con la presencia en la Ciudad del Fútbol de su mujer, Eulalia; sus hijos Andoni y Paula; su hermana y otros familiares; además de representantes del Real Madrid (Emilio Butragueño) y del Valencia CF (Miguel Ángel Bossio).

Iker Casillas hasta Giorgi Mamardashvili, pasando por Vicente del Bosque, Luis Enrique, Jaume Domènech, De Gea, Cañizares, Julen Lopetegui, Rafa Benítez, Pepe Reina o Andrés Palop… no faltaron a la cita

Estuvo la familia

Andoni, hijo de Ochotorena, quiso agradecer públicamente a la RFEF “por el emotivo homenaje que le estamos dedicando. Recibir este reconocimiento supone un orgullo enorme porque no es sólo por su trayectoria ejemplar, sino por el esfuerzo, la constancia y la dedicación que exige el deporte, de ahí que actos como este sirven para valorar a una persona que ha dejado una huella imborrable para todos”.