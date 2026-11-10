Lucas Gatti 10 NOV 2026 - 16:15h.

Ya intentaron su fichaje en agosto, pero el Betis rechazó la propuesta

Pellegrini explica su decisión con Lo Celso

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River empieza a delinear su próximo mercado de fichajes y mira a LaLiga EA Sports. Uno de los nombres que aparece en el radar para reforzar la defensa es el de Valentín Gómez. El marcador central zurdo, actualmente en el Real Betis, vuelve a estar en la carpeta del cuadro millonario como una alternativa para renovar la última línea. Pablo Longoria, responsable de la planificación deportiva, ya analiza diferentes opciones y el futbolista surgido de Vélez Sarsfield aparece entre los jugadores que interesan. Por ahora, se trata de un seguimiento y no existe una oferta formal por el defensor.

La operación, sin embargo, no sería sencilla. Gómez tiene contrato con el Betis hasta el 30 de junio de 2030, después de haber llegado a Heliópolis a mediados de 2025. El club andaluz desembolsó poco más de 5 millones de euros para quedarse con sus servicios, luego de que el futbolista ejecutara su cláusula de rescisión con Vélez. Su vínculo de larga duración representa una primera dificultad para River, que deberá negociar directamente con el Betis si pretende avanzar.

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Según pudo saber ElDesmarque, River intentó su fichaje en agosto pasado, pero el Betis rechazó la propuesta, ya que no quisieron desprenderse del zaguero argentino. De hecho, Manuel Pellegrini pidió que permanezca en el club porque le gusta mucho, ya que lo usa tanto de central como de lateral izquierdo. Es más, no sólo el Betis no quería dejarlo salir, sino que el propio futbolista pidió quedarse y rechazó la oferta millonaria, ya que lo llamó el exdirector técnico Eduardo Coudet para llevarlo al conjunto argentino, le agradeció y le dijo que quería quedarse en Heliópolis. “Va a ser difícil sacarlo en el próximo mercado de pases porque al entrenador le gusta y juega. Encima, es polivalente y juega en dos posiciones necesarias para Pellegrini”, cuenta una fuente cercana al club.

La búsqueda del equipo riverplatense apunta a incorporar un marcador central zurdo, con buena salida desde el fondo, capacidad para jugar como segundo zaguero y experiencia internacional. Gómez reúne esas características y, además, cuenta con recorrido en el fútbol argentino y europeo. En el Betis también demostró que puede desempeñarse como lateral izquierdo, una versatilidad que amplía sus posibilidades dentro de un plantel. Su adaptación a LaLiga EA Sports y sus actuaciones en el equipo andaluz lo convirtieron en un futbolista seguido desde Argentina.

La historia entre River Plate y Valentín Gómez

Pero la historia entre River y Gómez tiene varios capítulos anteriores. El más importante ocurrió en julio de 2024, cuando el club argentino estuvo a punto de quedarse con el defensor. La operación contemplaba que el City Group comprara su ficha a Vélez por 10 millones de euros, a través del Palermo de Italia, y posteriormente lo cediera a River con una opción de compra. El acuerdo estaba encaminado y el futbolista+ incluso viajó a Italia para realizarse la revisión médica antes de incorporarse al equipo de Martín Demichelis.

Sin embargo, los estudios médicos detectaron un inconveniente en una de sus rodillas, relacionado con el menisco, y el grupo empresario decidió desistir de la operación. Así se frustró una llegada a River Plate que parecía prácticamente cerrada. Gómez sostuvo que ese problema físico no le impedía entrenarse ni competir con normalidad, pero la transferencia quedó sin efecto. El Millonario intentó entonces negociar directamente con Vélez, aunque no logró llegar a un acuerdo económico. En aquel momento, tampoco estaba dispuesto a desembolsar los 10 millones de dólares que pretendía el Fortín y había evaluado adquirir un porcentaje menor de la ficha.

La historia tuvo un nuevo intento a fines de 2024, cuando Marcelo Gallardo se comunicó con el entorno del defensor para manifestarle su intención de incorporarlo de cara a 2025. Pero las negociaciones tampoco prosperaron y el central continuó en Vélez, antes de dar el salto definitivo a España. En agosto de 2026, Coudet volvió a buscarlo y lo llamó personalmente para convencerlo de regresar a River. La respuesta fue negativa: Gómez agradeció el interés, pero priorizó continuar su carrera en Europa.

Ahora, con el próximo mercado en el horizonte, Gómez vuelve a aparecer como una alternativa para River. El defensor tiene contrato vigente con el Betis, una experiencia europea que antes no tenía y un antecedente de dos intentos frustrados con la camiseta millonaria. La pregunta es si esta vez Núñez podrá avanzar por aquel jugador que estuvo tan cerca de incorporar y que, por diferentes motivos, nunca llegó a vestir la banda roja.