Cuti Romero explica cómo ve a Julián Álvarez y se compromete con la afición: “Vamos a intentarlo de principio a fin”
El argentino ha sido presentado en un acto en el Metropolitano y no ha esquivado la pregunta sobre su gran amigo Julián Álvarez
Julián Álvarez arropa a los fichajes del Atlético de Madrid y Cuti Romero mira al Málaga
Cristian Romero, más conocido como Cuti Romero, ya es futbolista del Atlético de Madrid a todos los efectos. El defensor ha sido presentado en el Estadio Metropolitano en un acto similar al resto de fichajes del Atlético de Madrid esta temporada y ha sido muy sincero sobre los motivos por los que no había podido fichar antes por el conjunto rojiblanco. Tampoco ha esquivado la pregunta por cómo ve a Julián Álvarez, compatriota y gran amigo suyo desde hace años, después del culebrón con su fichaje este verano. El argentino se ha presentado ante su nueva afición y se ha comprometido con la afición colchonera. Puedes ver su presentación en el vídeo superior.