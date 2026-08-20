Fran Duarte Madrid, 20 AGO 2026 - 13:51h.

El argentino ha sido presentado en un acto en el Metropolitano y no ha esquivado la pregunta sobre su gran amigo Julián Álvarez

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