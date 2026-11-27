Redacción ElDesmarque 27 NOV 2026 - 12:27h.

David Corrêa está siendo investigado por presuntos vínculos con una organización criminal

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Una jornada de entrenamiento del Vasco da Gama terminó con la intervención de la policía brasileña. David Corrêa da Fonseca, delantero del conjunto carioca, fue detenido este jueves en las instalaciones deportivas del club en Río de Janeiro. El futbolista de 31 años está siendo investigado por presuntos vínculos con una organización criminal relacionada con el tráfico de drogas y armas y el blanqueo de capitales.

Las imágenes de la detención no han tardado en difundirse a través de las redes sociales. Una de las escenas más llamativas se produjo cuando el futbolista pidió a los agentes ducharse antes de abandonar las instalaciones, una petición que fue rechazada por la policía.

La Justicia del estado de Espírito Santo decretó su prisión preventiva por una presunta interferencia en una investigación que incluye una tentativa de homicidio. En el marco de la misma operación también ha sido detenido Hayner, lateral derecho del Vila Nova, equipo de segunda división brasileña. Según recoge el medio brasileño Globo Esporte, ambos futbolistas habrían ofrecido dinero a testigos con el objetivo de que modificasen sus declaraciones.

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El Vasco da Gama se pronuncia tras la detención de David Corrêa

Tras conocerse lo sucedido, el conjunto brasileño emitió un comunicado en el que informó de que había puesto su departamento jurídico a disposición del futbolista. Asimismo, aseguró que seguirá de cerca la evolución del caso. Por su parte, la defensa del jugador calificó la detención de "extrema e innecesaria" y aseguró que Corrêa había colaborado con las autoridades desde el inicio de la investigación, cumpliendo las medidas cautelares impuestas.

El delantero, que ya había tenido que entregar su pasaporte a finales de octubre por orden judicial, fue traslado a un centro penitenciario de Río de Janeiro. Mientras tanto, sus abogados trabajan para conseguir la revocación de la prisión preventiva.