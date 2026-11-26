Redacción ElDesmarque 26 NOV 2026 - 10:34h.

Tyler Bauer y Tanner Jeannot se enzarzaron en un enfrentamiento que duró casi un minuto

Estados Unidos y Canadá se enfrentan en hockey... y se desata el caos: tres peleas en los primeros ocho segundos de partido

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Sorprendentes imágenes en la NHL (Liga de Hockey Hielo de Estados Unidos y Canadá). El encuentro disputado este miércoles entre los Winnipeg Jets y los Boston Bruins ha dejado una de las escenas más llamativas de la temporada, con una intensa pelea en plena pista del TD Garden.

Tyrel Bauer (Winnipeg Jets) y Tanner Jeannot (Boston Bruins) han sido los protagonistas de un enfrentamiento en el que, durante cerca de un minuto, no han parado de lanzarse puñetazos. Unas imágenes que sorprenden todavía más al descubrir cómo contempla el reglamento de la competición este tipo de acciones.

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Todo ocurrió durante el primer periodo del encuentro y con empate a uno en el marcador. Ambos jugadores se desprendieron de sus guantes y comenzaron a rodearse sobre el hielo. Tras varios segundos de tensión, se inició un intercambio de golpes que provocó que Bauer perdiese el casco.

El reglamento de la NHL y las peleas entre jugadores

Resulta sorprendente ver cómo tanto los compañeros como los árbitros observaban inmóviles la escena mientras la lluvia de golpes no cesaba. Todo ello ante la expectación de un público que alentaba a ambos jugadores desde las gradas.

A diferencia de lo que ocurre en otras disciplinas deportivas, las peleas forman parte de la tradición del hockey sobre hielo norteamericano. Durante estos enfrentamientos, es habitual que los jugadores se agarren de la camiseta del rival para mantener el equilibrio sobre el hielo. Aunque este tipo de disputas se toleran en la NHL, el reglamento establece una sanción de cinco minutos para los jugadores implicados.

Tanto Bauer como Jeannot cumplieron sus respectivas sanciones y volvieron a incorporarse al encuentro, que terminó con la victoria de los Winnipeg Jets por 4-2. Sin embargo, fue la pelea entre ambos jugadores la que acaparó todas las miradas y volvió a poner el foco en una de las tradiciones más controvertidas del hockey sobre hielo norteamericano.