Toni Kroos anuncia que será el padrino de la Gañafote Cup 2027: "Estoy muy feliz"

Redacción ElDesmarque Madrid, 02 OCT 2026 - 10:36h.

La I Gala Gañafote Cup Destino Huelva reconoce a sus piezas clave y anuncia a Toni Kroos como padrino de la edición 2027

El futbolista alemán también participará con su academia

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Toni Kroos será el padrino de la Gañafote Cup 2027, cuya próxima edición se celebrará en marzo. El exfutbolista alemán, leyenda del Real Madrid y campeón del mundo con Alemania, ha confirmado su participación en el torneo de fútbol base, en el que también estará presente su academia con varios equipos. “Estoy muy feliz de anunciar que voy a ser el padrino de la siguiente edición de Gañafote Cup en marzo de 2027, además porque vamos a participar con cuatro equipos en la academia. Espero que sea un éxito para todos y nos vemos ahí”, anunció el centrocampista.