María Trigo Agencia EFE 25 SEP 2026 - 18:40h.

El presidente del CD Juventud Rondilla ha explicado lo sucedido a EFE

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El CD Juventud Rondilla no se ha andado con rodeos y ha despedido a su segundo entrenador del equipo Infantil B, al detectar que había vertido opiniones e insultos a autoridades, de forma reiterada en sus redes sociales. Según explicó a EFE el presidente del club de fútbol, José Antonio Granado, este técnico de 35 llegó hace dos meses y "no había dado ningún problema".

Sin embargo, uno de los directivos del club vio en sus redes sociales "comentarios racistas totalmente inaceptables y se tomó la decisión de echarlo" en la madrugada del pasado miércoles. En concreto, se refiere a un mensaje en su perfil de X el pasado 18 de septiembre en el que el joven aseguraba que "los moritos y panchitos que tanto amais los corruptos socialistas, hahahhaah, aqui teneis el resultado", que posteriormente fue borrado.

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Quince nacionalidades en el CD Juventud Rondilla

El presidente del CD Juventud Rondilla incidió en que en los veinte equipos que conforman la entidad, participan jugadores de quince nacionalidades diferentes, que conviven en un barrio multicultural en el que prima el respeto. "El Juventud Rondilla no es sólo un club de fútbol, sino que trata de ofrecer una educación global", insistió.

El presidente del conjunto vallisoletano destacó que "la imagen del club es sagrada y son muchos años defendiendo la diversidad y la integración a través del deporte, que no merecen ser puestos en entredicho por nadie".

Un comunicado contundente

El club emitió un comunicado en el que indicaba que el entrenador despedido utilizaba términos explícitamente despectivos hacia la población de origen marroquí y sudamericana, un hecho "de extrema gravedad" para una entidad dedicada a la educación y formación de menores en el ámbito deportivo. "No podemos permitir que personas que difunden discursos de odio o discriminación estén a cargo de la formación de nuestros niños y jóvenes", apostillaba el texto.