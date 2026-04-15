El Juvenil del Valencia CF cae de forma cruel en la prórroga en la Premier League (4-3)

David Torres 15 ABR 2026 - 23:30h.

Quién es quién del VCF Juvenil que defiende el honor che en la Premier League ante el Dinamo

El VCF Juvenil A cayó en la prórroga ante el Dinamo Zagreb tras haberse adelantado con doblete de Marc Martínez y gol de Ismail

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Dio la cara per perdió. El VCF Juvenil A cayó en la prórroga ante el Dinamo Zagreb tras haberse adelantado con doblete de Marc Martínez y gol de Ismail. Fue cruel, pero así también se aprende. La Academia del Valencia CF ha finalizado así su participación en la Premier League International Cup, competición U21 que organiza la Premier League y en la que, de inicio, participan 16 equipos ingleses junto a otros 16 equipos de Alemania, Francia, Portugal, Países Bajos, Italia, Bélgica, Dinamarca, Croacia o España.

El VCF Juvenil A ha caído en la prórroga 4-3 ante el Dinamo Zagreb en un partido disputado en el EBB Stadium de Inglaterra en el que el conjunto valencianista se adelantó con doblete de Marc Martínez y tanto de Ismail El Aoud y vio como el Dinamo remontaba en los minutos finales y anotaba el tanto definitivo en la prórroga.

El encuentro arrancó con dominio del equipo croata que en los primeros minutos dispuso de varias llegadas en las que se encontró con la buena respuesta del guardameta Pere Joan. El Valencia CF U19 fue poco a poco tratando de asumir el control del balón y llegar al área rival y lo hizo primero en un remate de Hugo Poveda por encima de la portería y con las incursiones por banda derecha de Dominykas Taucas que provocó varios saques de esquina.

En uno de esos saques de esquina llegó el primer tanto del VCF Juvenil A por medio de Marc Martínez que aprovechó el rechace del portero del equipo croata tras el remate inicial de Boyko tras el centro de Pablo García.

Tras el tanto el partido volvió a equilibrarse pasada la media hora en una buena combinación del Dinamo Zagreb que dejó solo a Perkovic ante Pere Joan al que batió en el mano a mano. Con el partido igualado se llegó al descanso sin que hubiera más aproximaciones de peligro por ambos bandos.

El juvenil no le pierde la cara al partido

El segundo tiempo arrancó con cambios en el VCF Juvenil A que introdujo a Iker Herrera e Ismail El Aoud en el terreno de juego ante un Dinamo de Zagreb que seguía percutiendo por banda izquierda de su ataque obligando nuevamente a alguna buena intervención de Pere Joan.

El Valencia CF sub 19 no renunciaba al ataque y pudo anotar el segundo en un gran lanzamiento de Taucas que se estrelló en la cruceta con el portero ya batido. Sí llegó el segundo en una acción individual de Marc Martínez por banda izquierda que buscó el perfil derecho para acabar colocando el balón ajustado al poste para poner de nuevo en ventaja al VCF Juvenil A.

El partido se puso muy de cara en un nuevo tanto tras un saque de esquina donde esta vez Ismail El Aoud aprovechó nuevamente un rechace del guardameta del Dinamo de Zagreb para ampliar diferencias y establecer un marcador ya casi definitivo.

En los minutos finales el Dinamo Zagreb asedió la portería de Pere Joan y recortó distancias en una larga acción ofensiva en la que Sven Sunta acabó batiendo la portería valencianista y minutos después, ya en el descuento, igualó el encuentro Zebic a la salida de un córner.

Se decidió en la prórroga

El tiempo añadido arrancó con un Dinamo Zagreb estimulado tras haber remontado en los minutos finales y un VCF Juvenil A que poco a poco fue retomando el dominio del esférico. El equipo valencianista pudo adelantarse en un remate centrado de Ismail que rechazó el guardameta croata y sobre todo en una pena máxima, bien provocada por Boyko, que el delantero ucraniano acabó estrellando en el larguero con el guardameta ya batido.

La segunda parte de la prórroga arrancó con una VCF Juvenil A más asentado, con mayor control del balón y llegada al área del Dinamo Zagreb pero sin encontrar una ocasión clara de gol. Sí la encontró en el 115 el equipo croata que anotó el cuarto gol para acabar de definir el partido pese a los intentos finales del conjunto valencianista de conseguir el gol que forzara la tanda de penaltis.