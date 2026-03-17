Jorge Morán 17 MAR 2026 - 12:26h.

Seis encapuchados ingresaron a su casa de Italia

El árbitro que pidió matrimonio a su novio en la Bundesliga, en busca y captura por robo en Alemania

Compartir







Susto en Italia con lo que le ha pasado a Neil El Aynaoui, futbolista de la Roma. El marroquí ha sido el último jugador que ha sufrido el típico robo en la casa de los deportistas, como tantas veces hemos visto en España en algunas como la de Sergio Ramos o Iker Casillas, quiénes vieron perder parte de sus pertenencias en un saqueo que ha sido varias veces investigado por la policía.

El futbolista, que ha sonado con fuerza para convertirse en un refuerzo del Real Madrid en el futuro, ha sufrido este inquietante suceso mientras se encontraba con su familia en su vivienda del barrio de Castel Fusano (Roma) durante esta pasada madrugada.

PUEDE INTERESARTE Todos los detalles del robo en las casas de Joan García y Pau Cubarsí, jugadores del FC Barcelona

Robo con secuestro a Neil El Aynaoui

Según informó la agencia de noticias ANSA, los hechos ocurrieron durante esta pasada noche, sobre las 03.00H de la mañana. El futbolista del equipo italiano, que no disputó ni un minuto en la victoria del Como contra el AS Roma, se encontraba descansando junto a su familia en su casa.

PUEDE INTERESARTE El ladrón de los relojes de Iker Casillas intentó venderlos tapándose con una gorra del Real Madrid

En ese momento, un grupo de seis hombres encapuchados, vestidos completamente de negro y con el rostro cubierto, entraron por la fuerza en la vivienda del futbolista colándose por una reja de la ventana del salón que rompieron con varias herramientas. El Aynaoui se encontraba acompañado por su pareja, su madre, su hermano y la pareja de este.

Los atracadores se llevaron a toda la familia a punta de pistola a una de las habitaciones de la casa, secuestrándoles por la fuerza. Rápidamente comenzaron el robo, saqueando por completo la vivienda, robando todo tipo de joyas, entre los que se encontraba un Rolex, con un valor mayor a los 10.000€ o un bolso de diseño. Cuando la policía llegó, el grupo de hombres ya había salido de la viviendo, por lo que se ha comenzado una investigación de la que todavía no hay información.