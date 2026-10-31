Ángel Cotán 31 OCT 2026 - 17:24h.

Se retira con 37 años

La afición de Las Palmas estalla contra los fichajes de Jesé Rodríguez y Jonathan Viera: "Se ríen en nuestra cara"

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Un jugón dice adiós. Este sábado, Jonathan Viera ha hecho pública su decisión de retirarse de los terrenos de juego. El talentoso mediocentro ofensivo de Las Palmas de Gran Canaria cuelga las botas a sus 37 años de edad y con numerosas etapas en la UD a lo largo de su carrera. El futbolista pío pío también defendió en LALIGA EA Sports las camisetas de Valencia CF, Rayo Vallecano y Almería.

Jonathan Viera cuelga las botas a los 37 años

El futbolista grancanario Jonathan Viera ha anunciado este sábado su retirada del fútbol en activo a los 37 años de edad, tras jugar los últimos meses de su carrera en Tailandia.

En un breve escrito titulado "Gracias, fútbol", difundido a través de sus redes sociales, el jugador del barrio de La Feria de la capital grancanaria ha hecho oficial un secreto a voces, el punto y final a su carrera como futbolista tras 295 partidos oficiales con la UD Las Palmas, en diferentes etapas, entre otros clubes del balompié español y extranjero.

"De niño soñaba con jugar. Nunca imaginé todo lo que viviría. Me llevaste de mi tierra al mundo, me regalaste personas y momentos inolvidables y el cariño de una afición que siempre sentiré como mi familia. Hoy me despido de los campos con la misma ilusión de aquel niño y el corazón lleno", relata Viera en su misiva.

El jugador grancanario ha agradecido a su familia "por estar siempre, y a mi gente de Las Palmas, por hacerme sentir en casa. Lo que me diste se queda conmigo para siempre".

De esta forma, Jonathan Viera dice adiós al fútbol tras más de 480 encuentros oficiales a sus espaldas, 119 goles anotados y 98 asistencias repartidas. En su palmarés destaca la Copa China que conquistó en la temporada 2017/18 con el Beijing Guoan.