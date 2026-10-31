Mati Prats reclama a Mestalla que salve al Valencia y carga duramente contra Peter Lim: "Déjales en paz"

Alberto Cercós García 31 OCT 2026 - 17:02h.

La crítica de Mati Prats a la pésica gestión de Peter Lim con el Valencia CF

Simeone lanza un dardo a los 'espías' del Atlético de Madrid: "Pendientes detrás del alambrado"

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La situación que está viviendo el Valencia CF no es nada sencilla. Y lo peor es que no se trata de una novedad. Desde que Peter Lim cogió las riendas del club valencianista, el rendimiento temporada tras temporada ha ido a peor. Tanto es así, que la afición ha dejado de celebrar títulos, finales o clasificaciones europeas, a hacer lo propio con las permanencias en Primera División. Mati Prats, en ElDesmarque Mediodía, no aguanta más y señala directamente al mencionado Lim. El periodista reclama al máximo dirigente che que se marche y deje en paz al Valencia.