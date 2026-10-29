David Torres Valencia, 29 OCT 2026 - 16:24h.

Dice que "sufre mucho" viendo al Valencia CF

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La entrada de Pitchwise en el accionariado del Valencia CF, con la compra del 42% de las acciones de Meriton, ha abierto un nuevo escenario en el club. Apenas unos días después de conocerse la operación, han salido a la luz unas declaraciones en las que Francisco Camps ha vuelto a pronunciarse sobre el futuro de la entidad y ha expresado su deseo de que el Valencia CF vuelva a estar en manos de sus socios. El expresidente de la Generalitat Valenciana ha aprovechado una entrevista en el pódcast de Quique Peña, para reivindicar su valencianismo y asegurar que haría todo lo posible para recuperar el club para sus aficionados si tuviera la oportunidad. Lo dijo, eso sí, antes del desembarco de la compañía que dirigen Ann Rodriguez y Corey Woolfolk.

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"El Valencia es una auténtica pasión. Es verdad que los equipos de la Comunitat siempre me ha gustado que les vaya bien las cosas. Soy valencianista, el socio 500 y algo, mi abuelo murió siendo el 99 y mi padre el 101", ha explicado Camps, que presidió la Generalitat entre 2003 y 2011.

El expolítico ha descrito hasta qué punto vive los partidos del conjunto de Mestalla. "Para mí, cuando juega el Valencia se para el mundo. He llegado a saber qué pasa en Mestalla sin estar en Mestalla. La sensación...", ha relatado, poniendo de manifiesto su vínculo con el equipo.

Camps recuerda el título de Liga de 2004

Durante la conversación, Francisco Camps también ha rememorado uno de los días más especiales de la historia reciente del valencianismo: la conquista de la Liga de 2004. El expresidente ha contado cómo siguió el desenlace del encuentro mientras participaba en la procesión de la Mare de Déu junto a Rita Barberá, entonces alcaldesa de Valencia.

"El día que entregamos la Liga de 2004 al Valencia, ese día estábamos en la procesión de la Mare de Déu. Toda la procesión fue el partido, me iban informando. Llegamos a la Basílica, ya se descubre la Virgen que está en la gran hornacina. Y de repente, segundo gol del Valencia, campeones de Liga. Estábamos Rita y yo justo en los escalones que suben hacia el altar, nos abrazamos y de ahí nos fuimos al balcón del Ayuntamiento", ha recordado.

"Si tuviese la más mínima oportunidad, haría lo imposible"

Más allá de los recuerdos, Camps ha reconocido que atraviesa con sufrimiento la situación actual del Valencia CF. Su mensaje llega en un momento de cambio accionarial, con Pitchwise recién incorporado al proyecto, aunque Meriton mantiene la mayoría de las acciones y Kiat Lim continúa como presidente.

"Ahora estoy sufriendo mucho, ha de cambiar. El Valencia CF tiene que volver a ser de los valencianistas obligatoriamente. Tenemos que devolverle el Valencia a los valencianistas", ha afirmado.

Y ha ido un paso más allá al expresar su disposición a intervenir si tuviera la oportunidad de hacerlo: "Si yo tuviese la más mínima oportunidad de hacerlo, que sepan que haré lo imposible para que vuelva a ser de los socios".