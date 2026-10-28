David Torres Valencia, 28 OCT 2026 - 08:11h.

"Yo creo que el problema del Valencia es Peter Lim, aunque haya más o menos inversores"

El Valencia CF que convenció a Pitchwise y su plan de futuro: cuatro razones para invertir 100 millones

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El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha dado la bienvenida a la llegada de Pitchwise, nuevos inversores al Valencia CF, aunque ha dejado claro que, a su juicio, el principal problema del club sigue siendo Peter Lim. El jefe del Consell confía en que la entrada de capital contribuya a mejorar la situación económica de la entidad, pero considera que el propietario de Meriton no ha comprendido lo que representa el valencianismo. El dirigente ha reconocido que ha leído las informaciones sobre la llegada de un fondo de inversión y ha recibido positivamente la noticia. "Bienvenido sea", ha señalado. Sin embargo, el presidente de la Generalitat ha sido contundente al señalar dónde sitúa el origen de los problemas del club: "Yo creo que el problema del Valencia es Peter Lim, aunque haya más o menos inversores".

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Lo ha hecho durante su intervención en el ciclo regional 'El pulso de nuestras comunidades', organizado por el periódico 20Minutos. En ella, Pérez Llorca se ha referido a la operación que contempla la entrada de Pitchwise en el accionariado del Valencia CF.

Pérez Llorca compara a Peter Lim con Juan Roig

El jefe del Consell ha cuestionado la manera en la que el empresario singapurense entiende la gestión del Valencia CF. Para Pérez Llorca, el club no puede contemplarse únicamente como una empresa orientada a generar dividendos, especialmente cuando su propietario dirige la entidad desde miles de kilómetros de distancia.

"Un club de fútbol en este país y un club como el Valencia no es solo una empresa", ha reflexionado, antes de insistir en que esa visión empresarial no permite comprender la cultura futbolística ni el vínculo emocional de la afición con el equipo.

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Para reforzar su argumento, Pérez Llorca ha puesto como ejemplo al Valencia Basket y a su máximo accionista, Juan Roig, cuya implicación considera más conectada con el sentimiento y la sociedad valenciana. "Te das cuenta de que el señor Lim no ha entendido lo que es el Valencia y no ha entendido lo que es un club de fútbol como el Valencia", ha afirmado.

El presidente de la Generalitat ha reiterado su deseo de que la llegada de nuevos inversores mejore las condiciones económicas del Valencia CF, aunque ha mantenido su diagnóstico: el cambio financiero no resolverá por sí solo el problema que atribuye a Peter Lim.