Álvaro Borrego 16 NOV 2026 - 18:38h.

El técnico confía en que Pellegrini le "dure mucho" al Betis, aunque se ve "capacitado, por supuesto"

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José Juan Romero está sin equipo después de dos décadas ininterrumpidas de actividad. El entrenador sevillano llegó al AD Ceuta en septiembre de 2022 y convirtió un equipo casi desahuciado, coqueteando incluso con el descenso a la cuarta categoría del fútbol español, en una plantilla competitiva y sobre todo con gen ganador, hasta el punto de obrar el milagro de ascender cuarentaicinco años después al equipo caballa a Segunda División. La temporada pasada lo mantuvo con holgura e incluso llegó a ser puntualmente equipo de playoff, pero este curso las cosas no fueron como esperaban y el club terminó anunciando su destitución. Ahora el ex del Betis Deportivo aguarda un nuevo desafío, con el sueño intacto de algún día tomar las riendas del club de su vida.

El ya extécnico del AD Ceuta ha concedido una entrevista a los compañeros de Estadio Deportivo donde valoraba la posibilidad de dirigir algún día al Real Betis. Algo que ve realmente difícil, aunque se sienta capacitado para ello: "Evidentemente, uno de mis sueños, aunque no soy de soñar mucho, una de esas cosas que colmaría mi vida sería sentarme en el banquillo del Betis. Capacitado, por supuesto, que se pudiera dar... bueno. Si hay alguno que lo dice, pues yo se lo agradezco muchísimo, pero sabemos cómo funciona esto también. Parece como que algunos tienen que hacer mucho más, o por el nombre, para llegar a los sitios. Esto pasa y pasará en el fútbol, lo vemos cada día, pero bueno, creo que he hecho bastante para que se dé algún día la oportunidad de poder estar ahí".

Sea como fuere, José Juan quiere lo mejor para 'su' Betis y espera que Manuel Pellegrini "nos dure mucho". Cuestionado por si el chileno es el mejor entrenador de la historia, el técnico sevillano siempre tendrá la misma duda: "Es una pregunta que me hacen mucho y, a ver, yo que viví también el apogeo del Betis de Serra (Ferrer), de recién subido, de aquellas temporadas con los mimbres y con todo, yo no me atrevería a decir que es el mejor de la historia".

Lo que sí tiene claro José Juan Romero es que coloca a Serra Ferrer y a Pellegrini en lo más alto de la élite verdiblanca: "Yo me atrevería a juntar a los dos en la misma mesa, como es lo que ahora se lleva mucho, lo de quién se sienta a la mesa con quién. Yo creo que sería una mesa espectacular, Pellegrini y Lorenzo en una mesa y los béticos disfrutándolo, pero creo que los dos estarían en el top y no sabría decirte si uno está por encima del otro, porque cada uno en sus circunstancias y sus contextos de los equipos, habría debate. Y por eso digo, pero bueno, los que peinamos ya o no tenemos pelo, hemos disfrutado las dos etapas y para mí lo más grande que ha tenido la historia del Betis".