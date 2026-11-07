Alineaciones confirmadas de Osasuna y Athletic Club en la jornada 12 de LALIGA EA Sports

Alberto Cercós García 07 NOV 2026 - 17:20h.

Estos son los onces de Jagoba Arrasate y Edin Terzic para el partido de El Sadar

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El fútbol vasco-navarro vuelve a cruzarse este sábado en un duelo de máxima rivalidad. Osasuna y Athletic Club se ven las caras en El Sadar, en un partido correspondiente a la jornada 12 de LALIGA EA Sports con mucho más que tres puntos en juego. Los rojillos necesitan reaccionar después de encadenar dos derrotas consecutivas desde el regreso de Jagoba Arrasate al banquillo, una dinámica que les mantiene cerca de los puestos de descenso, mientras que los de Edin Terzić aterrizan en Pamplona con la confianza recuperada tras dos victorias seguidas, la última de ellas en el derbi vasco ante la Real Sociedad.

La principal novedad de Jagoba Arrasate está en la portería, donde Aitor Fernández aparece como titular en lugar de Sergio Herrera, una de las decisiones más llamativas del once rojillo. También destaca la entrada de Lucas Torró en el centro del campo, formando pareja con Moncayola, y la apuesta por Raúl Moro desde el inicio. El extremo tendrá una oportunidad para aportar desborde y velocidad en un equipo que necesita encontrar soluciones ofensivas. Arriba no hay sorpresas con Ante Budimir, que vuelve a ser la gran referencia de Osasuna en un partido de máxima exigencia ante su afición.

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En el conjunto rojiblanco, la noticia más destacada es la presencia de Robert Navarro en el once inicial. El atacante gana protagonismo después de participar desde el banquillo en el último derbi ante la Real Sociedad, en el que entró a los seis minutos por Maroan Sannadi. Esta vez tendrá la oportunidad de arrancar de inicio y acompañar a Álex Berenguer y Nico Williams en la parcela ofensiva. La otra gran referencia será Iñaki Williams, que apunta a ocupar la posición más adelantada del ataque. Terzić mantiene así una apuesta ofensiva con velocidad, desborde y mucha movilidad para intentar llevarse los tres puntos de Pamplona

Alineaciones confirmadas del Osasuna Athletic

XI de CA Osasuna: Aitor Fernández; Valentín Rosier, Catena, Boyomo, Abel Bretones; Torró, Montayola, Robén García, Raúl Moro, Moi Gómez; Ante Budimir.

XI del Athletic Club: Unai Simón; Hugo Rincón, Aymeric Laporte, Dani Vivian, Yuri; Gerenabarrena, Canales; Robert Navarro, Álex Berenguer, Nico Williams; Iñaki Williams.