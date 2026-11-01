Diez datos que debes saber del Elche-Valencia: la racha histórica que amenaza a Aguirre

David Torres Valencia, 01 NOV 2026 - 13:13h.

El Elche y el Valencia comparten un problema ofensivo

Javier Aguirre compara la sequía goleadora con los violinistas y las seis horas de Rafa Nadal con la raqueta: "Hay que tirar cien veces"

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El Valencia visita al Elche en un derbi con mucho más en juego que tres puntos. El conjunto ilicitano atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada, acumula cuatro jornadas sin perder y amenaza con igualar un registro defensivo que no consigue desde 1973. El equipo de Javier Aguirre, por su parte, llega condicionado por sus problemas ofensivos y por una estadística que tampoco invita al optimismo. Estos son los diez datos que debes conocer antes del Elche-Valencia.

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1. El Elche ha cambiado la historia reciente del derbi

El conjunto ilicitano ha puntuado en tres de sus últimos cuatro enfrentamientos contra el Valencia en LaLiga (una victoria, dos empates y una derrota). Ha conseguido las mismas veces que en sus 17 duelos anteriores, en los que los franjiverdes sumaron dos victorias, un empate y 14 derrotas.

2. El Valencia tiene una asignatura pendiente en el Martínez Valero

El Elche ha ganado tres de sus últimos diez partidos como local ante el Valencia en LaLiga, pero también ha perdido siete. Una cifra que contrasta con sus primeros 15 encuentros en casa ante los che en la máxima categoría, en los que logró diez victorias y tres empates y solo sufrió dos derrotas.

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3. Los derbis valencianos alternan alegrías y decepciones para el Elche

El conjunto ilicitano ha alternado victorias y derrotas en sus últimos siete derbis como local ante equipos de la Comunidad Valenciana en LaLiga, con cuatro triunfos y tres derrotas. Además, ganó el último, un 1-0 ante el Valencia en abril de 2026. El equipo che, mientras tanto, ha perdido sus dos últimos derbis valencianos como visitante.

4. El Elche amenaza con firmar un registro defensivo de 1973

El equipo franjiverde acumula cuatro jornadas sin perder, con dos victorias y dos empates, y ha dejado su portería a cero en sus tres últimos encuentros. Solo una vez en toda su historia en LaLiga ha encadenado cuatro o más partidos sin encajar: en diciembre de 1973, cuando enlazó cinco encuentros, con cuatro victorias y un empate.

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5. El Elche y el Valencia comparten un problema ofensivo

Los dos equipos figuran entre los menos rematadores de LaLiga esta temporada, aunque en circunstancias diferentes. El Elche es el conjunto que menos remates totales realiza como local, con 51, mientras que el Valencia es el que menos dispara como visitante, con 35.

6. El Elche aprovecha los penaltis como pocos equipos

El conjunto ilicitano ha marcado los tres penaltis que ha lanzado en LaLiga 2026/27. Solo Osasuna, con cuatro de cuatro, ha recibido más penas máximas y las ha transformado todas. Ante el Rayo Vallecano, el Elche marcó dos goles de penalti en un mismo partido de Primera por segunda vez en el siglo XXI, tras conseguirlo ante el Villarreal en febrero de 2023.

7. Pepelu es uno de los especialistas más fiables desde los once metros

Desde su llegada al Valencia en la temporada 2023/24, Pepelu ha marcado 11 goles de penalti en LaLiga. Solo Mikel Oyarzabal, con 13, ha anotado más tantos desde los once metros entre los jugadores españoles durante ese periodo.

8. Lucas Cepeda tiene una cuenta pendiente con el gol

El futbolista del Elche ha realizado ocho remates a portería sin marcar en LaLiga esta temporada. Solo Antony, del Real Betis, con 14, acumula más disparos a puerta sin anotar. Sin embargo, Cepeda ya sabe lo que es marcarle al Valencia: su único gol en sus primeros 20 partidos en la competición llegó precisamente ante los che, en abril de 2026.

9. Hugo Duro atraviesa una sequía preocupante

El delantero del Valencia acumula 11 partidos consecutivos sin marcar en LaLiga, su peor racha desde agosto de 2023, cuando enlazó 29 encuentros sin ver puerta. Además, es el delantero de la competición que más remates totales ha realizado sin que ninguno haya ido a portería, con diez.

10. Aguirre no tiene buenos números ante el Elche

Javier Aguirre solo ha ganado uno de sus cinco enfrentamientos contra el Elche en LaLiga, con un empate y tres derrotas. Su única victoria llegó en marzo de 2014, cuando dirigía al Espanyol y se impuso por 3-1. En dos de esos cinco partidos su equipo se quedó sin marcar y encajó al menos un gol en todos ellos.