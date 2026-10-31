Alineaciones confirmadas del Betis - Málaga en la jornada 11 de LALIGA EA SPORTS

Álvaro Borrego 31 OCT 2026 - 17:14h.

Antony, Ceballos y Lo Celso se quedan como suplentes

La jugada del Málaga en honor a Isco Alarcón que podría verse en La Cartuja: "Nuestros córners"

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Real Betis Balompié y Málaga Club de Fútbol se baten el cobre este sábado en La Cartuja, a partir de las 18:30 horas, en el partido correspondiente a la jornada 11 de LALIGA EA SPORTS. La gran novedad es la suplencia de Antony, que tuvo un proceso vírico a mediados de semana. Rodrigo Riquelme será quien ocupe su lugar.

Antony, suplente en el Betis

Manuel Pellegrini debe gestionar sus efectivos en una semana en la que tiene, además, la visita al Borussia Dortmund y al Elche en competición doméstica, aunque lo hará sin negociar la intensidad y concentración ineludibles para sacar adelante el compromiso ante un urgido Málaga El delantero colombiano Cucho Hernández, lesionado, y el centrocampista uruguayo Facundo Bernal, sancionado, además de Junior Firpo, al que se espera para la próxima semana, son las ausencias con las que el técnico santiaguino afronta un duelo para el que sí contará con el extremo brasileño Antony Dos Santos una vez superado un proceso vírico, aunque en principio partirá desde el banquillo.

Cuenta con muchas variantes Pellegrini en su plantilla, aunque su once será reconocible en su impronta táctica y en los pesos pesados de su equipo a los que recurrirá para sacar adelante un difícil escollo en el que vuelve Pablo Fornals, para el control del medio campo, y a Isco Alarcón, como jugador diferencial en una mediapunta.

La baja de Cucho hace que el '9' sea cosa del irlandés Troy Parrott en busca de su mejor versión y, para ello, además de la creación de oportunidades de la línea de tres mediapuntas, será clave la aportación de las bandas, de los laterales y de los dos estiletes del equipo, el marroquí Ez Abde y Riquelme. Antony será suplente.

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El Real Betis sale con Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals, Isco; Riquelme, Ez Abde y Troy Parrott.

En el banquillo estarán Diego Conde, Manu González, Llorente, Antony, Ángel Ortiz, Fidalgo, Valentín Gómez, Deossa, Lo Celso, Aitor Ruibal, Dani Ceballos y Morante.

En busca de la primera

El Málaga llega a La Cartuja como colista de LALIGA con cinco puntos y sin conocer aún la victoria, aunque la necesidad convierte a los de Funes en un rival peligroso que llega después de sumar un punto contra al Alavés en Mendizorroza. El técnico costasoleño continuará con el sistema de tres centrales y dos jugadores de banda, modelo que ya les dio buenos frutos ante el Sporting Alcázar (0-3) en la Copa del Rey. Un giro de tuerca en busca de construir al equipo desde atrás, dado que los goles encajados (19) y los pocos marcados (7) ha hecho que el técnico intente evitar esa sangría y ofrecer algo más de consistencia.

Para el Málaga serán claves la mejor versión del canterano David Larrubia y Niño como referencia ofensiva. Funes tiene las bajas del centrocampista Pablo Martínez y los delanteros Joaquín Muñoz y Juan Cruz, lesionados.

El Málaga sale con: Alfonso Herrero; Puga, Rafita, Einar, Calero; Ramón, Dani Lorenzo, Larrubia, Aznou; Dotor y Niño.