Javi Rayo 27 OCT 2026 - 20:32h.

El presidente de LALIGA lamentas el lío generado por las polémicas declaraciones de Mbappé

LALIGA denuncia los cánticos contra el Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán

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Nuevo capítulo tras el lío generado por Kylian Mbappé con respecto a su meme comparándole con un dictador que ha provocado que China haya roto relaciones con LALIGA y que ha obligado al crack francés a emitir un comunicado pidiendo perdón. Esta vez ha sido Javier Tebas quien se ha pronunciado a través de sus redes sociales, lamentando las declaraciones del futbolista galo y esperando poder recuperar las relaciones.

Las palabras de Javier Tebas

"Hoy he mantenido una reunión con el embajador de China en España para abordar la situación generada por las declaraciones de Kylian Mbappé y buscar soluciones que permitan superar este episodio. Durante los últimos años, desde LALIGA hemos trabajado mano a mano con las autoridades chinas, las instituciones del fútbol, los operadores audiovisuales y las empresas del país para impulsar el crecimiento y la popularidad del fútbol español en China, pero también para contribuir al desarrollo y crecimiento del propio fútbol chino, compartiendo nuestra experiencia, conocimientos y recursos. Queremos que nuestros acuerdos de colaboración, especialmente el convenio estratégico con la Chinese Professional Football League (CFL), vigente hasta 2029, y los acuerdos con China Media Group (CMG), entre otros proyectos conjuntos, sigan siendo un éxito y contribuyan tanto a hacer cada vez más grande el fútbol chino como a acercar nuestras competiciones a millones de aficionados. Una relación construida sobre el respeto mutuo, la confianza y la cooperación que debemos preservar y seguir fortaleciendo. Nuestro compromiso es seguir trabajando juntos para que un episodio individual no perjudique los importantes avances conseguidos ni afecte a los millones de aficionados chinos que siguen nuestras competiciones. China es y seguirá siendo un socio estratégico para LALIGA", ha publicado el presidente de LALIGA junto a una imagen con el embajador de China.